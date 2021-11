김미경 은평구청장 “신분당선 서북부 연장사업 예타 면제해야”

서울시, 최근 기존 노선 철회 및 노선 재기획(안) 제출...김미경 구청장 “경제성만 따지지 말고 지역 균형 발전 위해 예타 면제 필요”

[아시아경제 박종일 기자] 최근 서울시가 신분당선 서북부 연장사업이 기획재정부 예비타당성 조사 대상 사업에 선정될 수 있도록 기존 노선 철회 및 노선재기획(안)을 제출했다.

이에 김미경 은평구청장은 5일 “경제성만 강조하는 예타 분석은 잘못된 것”이라며 “강남·북 간 교통환경 불균형 해소를 위해 신분당선 서북부 연장사업 예타는 반드시 면제돼야 한다”라고 밝혔다.

신분당선 서북부 연장사업은 용산~은평뉴타운~삼송 약 20.2km 구간 광역철도망 구축사업이다.

고양 삼송·원흥·향동·지축 지구 등 신도시(약 12만가구)의 급격한 공급 확대에 이어 ▲제3기 창릉신도시(약 4만 가구) 건설 ▲국립한국문학관 건립과 예술마을 등 조성되면 출퇴근 수요와 관광객 수요까지 겹쳐 극심한 교통난이 예상돼 서울 서북부지역의 교통난 해소를 위해 반드시 필요한 사업이라고 알려져 있다.

하지만 사업의 필요성과는 별개로 2019년4월 한국개발연구원(KDI)의 예비타당성 조사 중간점검회의에서 경제적 타당성 부족으로 B/C값이 낮게 나와 사업추진이 어렵다는 의견이 나왔다.

그동안 은평구는 ▲새로운 교통수요를 반영해 줄 것 ▲예비타당성 조사 개선 요청 ▲서북부 연장선 조기개설을 요구하는 주민 30만 명의 서명부를 관계기관(서울시, 국토교통부, 기획재정부)에 전달 ▲신분당선 서북부 연장선 조기개설 촉구 주민결의 대회 개최 등 주민의 염원을 담은 목소리를 꾸준히 내왔다.

김미경 구청장은 “그 동안 은평구 주민들은 통일로 만성정체를 감내해가며 희망 고문 속에 10년 넘도록 신분당선 서북부연장 예타 조기통과를 기다려 왔다. 하지만 최근 서울시가 기존 노선을 철회, 변경노선을 다시 신청함에 따라 또 다시 몇 년을 기다려야 할 상황이 됐다”라면서 “기획재정부는 연내에 예비타당성 조사를 면제, 사업을 조기에 추진해 줄 것”을 강력히 요구했다.

한편 2017년8월부터 지난해 12월까지 113개 사업이 예타가 면제됐으며 이 중 60개가 ‘지역 균형 발전, 긴급한 경제·사회적 상황 대응을 위해 국가 정책적으로 추진이 필요한 사업’이라는 사유로 예타가 면제된 것으로 알려졌다.

