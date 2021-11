[아시아경제 송승섭 기자]미국의 농업을 제외한 일자리가 50만개 이상 증가했다.

5일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 10월 비농업 일자리는 53만1000개 늘었다. 전문가들의 예상치 45만개를 크게 웃도는 수준이다.

이에 미국의 일자리 수는 올 들어 10개월 연속 증가, 호조세를 이어가고 있다.

실업률도 4.6%를 기록해 9월 4.8%보다 0.2%포인트 개선됐다.

