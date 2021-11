독일, 코로나 신규확진자 3만7000명 이틀째 최대…'재봉쇄' 돌입하나

[아시아경제 송승섭 기자]독일에서 코로나19 확산 속도가 이틀째 역대 최대를 기록했다. 백신접종까지 답보상태라 자칫 ‘재봉쇄’ 조치가 내려질 수 있다는 우려가 제기된다.

4일(현지시간) 독일의 질병관리청에 해당하는 로베르트코흐 연구소(RKI)에 따르면 전날 독일 내 신규 코로나19 확진자는 3만7120명을 기록했다. 하루 전 3만3949명으로 세웠던 역대 최다기록을 하루 만에 경신했다. 코로나19 유행이 정점을 찍었던 지난해 12월18일 신규 확진자 수(3만3777명)를 크게 웃도는 규모다.

최근 일주일간 인구 10만명 당 코로나19 누적 확진자는 169.9명으로 6개월 만에 가장 많았다. 이 기간 인구 10만명 당 입원자도 3.91명으로 늘어나면서 중증치료 병상 확보에 차질이 빚어질 위험도 커지고 있다. 하루 사망자는 154명에 달했다.

하지만 독일의 코로나19 백신 1차 접종률은 3개월째 60%대로 제자리걸음 중이다. 2회차 접종 완료자도 전체 인구의 66.9%인 5572만명에 불과하다. 부스터샷 접종자는 253만명뿐이다. 특히 백신 미접종자 3분의 2가 설문조사에서 절대 백신을 맞지 않겠다고 응답하는 등 부정적인 여론도 큰 상황이다.

이에 신속한 대응이 나오지 않으면 재봉쇄가 이뤄질 수 있다는 목소리가 나온다. 미하엘 크레취머 작센주 총리는 “지금 너무 시간을 보내면 지난해처럼 재봉쇄로 모든 게 끝날 것”이라면서 “재봉쇄를 막을 수 있도록 당장 연방정부·16개 주 총리 회의를 소집해 대책을 논의해야 한다”고 지적했다.

대응책 마련을 위해 이틀간 회의를 진행했던 독일 16개 주 보건장관들은 추후 회의결과를 발표할 예정이다. 대책에는 요양원 진단검사 의무화와 부스터샷 확산 방안 등이 포함될 것으로 보인다.

독일 기초단체들은 요양원 종사자에 대한 코로나19 백신 접종 의무화를 요구하고 나섰다. 라인하르트 자거 독일 기초단체협의회 회장은 “우리는 요양원 등의 간병 종사자에 대한 백신접종 의무화가 불가피하다고 본다”면서 “가장 취약한 이들을 효과적으로 보호하는 방안이 필요하다”고 전했다.

