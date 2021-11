광주 동구 뉴시티 ‘한국아델리움스테이’, 10년 장기 전세형 분양 진행

광주 동구 뉴시티 ‘한국아델리움스테이’가 본격 공급 소식을 전했다. 전 세대 모두 10년 장기 전세로 분양이 이루어지고 있어 최근 심화되는 전세난에 대응할 수 있어 수요자들의 이목을 끌고 있다.

전체 214세대 공급이 이루어질 예정이며, 홈 IoT 서비스도 적용돼 세대 내에서는 월패드와 스마트폰 앱으로 난방, 환기 시스템, 에너지 관리와 보완, 안전 등에 신경을 쓸 수 있도록 했다.

인프라를 온전히 누릴 수 있는 ‘한국아델리움스테이’는 역세권과 학세권 등의 입지에 속해 있다. 인근 광주 1호선 금남로 4가역 500m 반경에 위치해 교통 환경이 우수하고, 반경 1km 이내에는 초, 중, 고등학교와 대학까지 모여 있어 교육환경 또한 뛰어나다.

롯대백화점, 홈플러스 등 대형마트가 인근에 위치하고 있으며 사직공원, 광주공원, 롯데시네마, 아시아문화전당 등 쇼핑 문화 및 예술 인프라가 확충돼 있다. 도보 또는 대중교통을 위해서 편리하게 이용해볼 수 있는 입지를 자랑한다.

현재 동구 뉴타운은 다양한 도시정비 개발사업으로 1만여 세대가 기대되는 입지다. 노후 불량주택이나 방치된 공, 폐가 활용으로 부족한 기반시설을 확충하며 주민역량 강화사업을 통해 지역 정체성 회복에 나서고 있으며, 자율주택정비 시범 사업과 순환형 임대주택, 청년과 예술가 등을 위한 셰어하우스 등을 통해 활력 넘치는 마을로 2023년까지 계획 중에 있다.

광주 동구 뉴시티 한국아델리움스테이는 전체 세대 모두 전세로 공급하는 만큼 주택 수에 포함되지 않는다. 취득세, 재산세, 종합부동산세, 양도소득세 등의 세금 부담이 없고, 만19세 이상이면 누구나 신청 및 계약이 가능하다. 임대료 부담이나 이사에 대한 걱정 없이 10년간 자유롭게 장기 거주가 가능해 안전한 주거를 기대해볼 수 있다.

한편 한국아델리움스테이는 모델하우스를 운영중이다.

