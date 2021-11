울산 태화강에 ‘삵’이 나타났다 … 고양잇과 멸종위기야생생물, 도심 강변서 2마리 관측

남구 태화강전망대 인근·중구 명정천 하류 등서



7월·10월 서식 확인, 하천 생태계 안정화 상징

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 고양잇 과에 속하는 맹수 ‘삵’이 울산 도심의 태화강변에 나타났다.

멸종위기야생생물Ⅱ급인 삵이 울산 남구와 중구 태화강 지천에 사는 게 확인됐다.

울산시는 지난 7월 1일 태화강전망대 인근 보행데크에서 삵을 봤다는 제보를 받고 관찰카메라를 설치했다. 현재까지 삵 2마리를 포착했다고 5일 밝혔다.

1마리는 지난 7월 1일, 9일, 10일, 11일 등 4일간 총 6회 확인됐다. 또 다른 1마리가 10월 3일과 6일 2번 관찰됐다.

1마리는 앞쪽 왼발에 상처를 입은 것으로 관찰됐다.

한반도야생동물연구소장인 한상훈 박사는 “태화강 도심 내 대숲과 지천 인근에 삵이 서식하는 생태계가 안정화됐다는 것을 말해준다”고 말했다.

한 박사는 “들고양이와 영역 다툼을 했거나 유리나 날카로운 칼날, 쥐덫 등에 상처를 입었을 수 있다”면서 “삵과 경쟁 관계에 있는 들고양이 서식 실태 조사와 관리도 필요하다”고 설명했다.

삵은 고양잇과 동물 중 몸집이 작고 황갈색 바탕 점무늬가 몸통에 있다. 이마와 목으로 이어지는 뚜렷한 검은 세로줄 무늬가 특징이다.

국내에서는 북쪽보다 남쪽에 개체들이 많은 것으로 알려졌다. 설치류인 쥐와 새를 먹이로 하고 헤엄쳐서 물고기를 잡기도 한다.

울산시 관계자는 “최상위 포식자인 ‘삵’과 ‘수달’ 등 서식 실태를 지속적으로 모니터링해 서식환경 보존과 생태관광자원 활용방안을 찾아 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr