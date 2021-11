식약처, '벌레 순대' 논란 진성푸드에 행정처분..."39개 제품 판매 중단·회수"

식약처 점검 결과 청결관리 미흡·알레르기 유발 성분 미표시 적발

[아시아경제 김서현 기자] 비위생적인 환경에서 순대를 만들어 먹거리 논란이 불거진 진성푸드가 위생적 취급 기준 위반으로 식품의약품안전처(식약처)로부터 5일 행정처분 명령을 받았다.

식약처는 지난 2~3일 이틀에 걸쳐 충북 음성군 진성푸드 공장의 위생 점검과 식품안전관리인증기준(해썹·HACCP) 평가를 실시했다. 식약처는 "순대 제조시설이 비위생적으로 관리되고 있다는 정보를 입수해 제조업체를 불시에 조사한 결과 일부 시설이 청결하게 관리되지 않아, 식품위생법 위반 등의 혐의로 관할 관청에 행정 처분과 수사의뢰를 요청했다"고 밝혔다.

점검 결과 청결관리 미흡과 알레르기 유발 성분 표시의무 위반이 적발됐다. 순대 충진실 천장에 응결수가 맺힌 것이 위생문제로 지적됐으며, 알레르기 유발물질인 '게 육수농축액'을 원료로 사용했음에도 제품에 알레르기 성분을 표시하지 않은 것으로 나타났다.

식약처는 15개 업체를 통해 유통된 39개 제품에 대해 판매 중단과 회수 조치를 했다. 39개 제품은 제조업체에서 자체 판매하거나 이마트(찰진순대), 지에스리테일(리얼프라이스순대) 등의 유통업체에서 판매된 제품이다. 회수대상은 유통기한이 2021년 11월 3일부터 2022년 11월 1일 사이에 기재된 제품으로 '알레르기 유발물질 미표시'가 사유다.

이번 논란은 KBS가 지난 2일 진성푸드 공장 내부의 비위생적인 관리를 보도하면서 불거졌다. 영상을 통해 순대를 찌는 대형 찜기 밑에 살아 있는 벌레들이 붙어 있는 모습, 돼지 내장을 공장 바닥에 늘어놓고 해동하는 장면, 공장 천장에서 떨어지는 물이 순대에 들어가는 양념 당면에 섞이는 장면 등이 공개됐다. 이어 유통기한이 임박한 상품을 재사용한다는 증언이 나와 논란이 가중됐다.

이에 진성푸드는 자사 홈페이지에 공지를 내고 퇴사 직원의 악의적인 제보로 발생한 사태라고 해명하며 해당 보도를 낸 KBS에 대해 반론보도청구 소송을 준비하는 한편 퇴사 직원을 대상으로 한 형사소송을 제기할 계획이라고 밝힌 바 있다.

그러면서 "향후 모든 생산공정을 투명하게 공개하고 문제발생 소지가 있는 부분은 청산하는 등 위생관리를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr