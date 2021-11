이지훈, 갑질 논란에 입 열었다…"CCTV 보면 나올 것"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이지훈이 드라마 촬영장에서 스태프에게 갑질을 했다는 주장에 반박했다.

이지훈은 5일 자신의 소셜네트워트서비스(SNS) 계정에 "내가 갑질이라니"라고 토로하며 "처음 회사에서 입장에 대한 글을 냈을 때 내가 잘못한 부분에 대해서만 사과를 드렸다. 그런데 자꾸 없었던 일들이 흘러나오는 것을 보고 더는 안 되겠다 싶어서 글을 남긴다"며 장문을 글을 게재했다.

앞서 이지훈이 지난달 29일 IHQ 드라마 '스폰서' 촬영장에서 동행한 지인과 현장 FD가 갈등을 빚은 사실이 알려졌다. 해당 스태프는 "지인을 현장에 모시고 와서 협박하는 건 아닌 거 같다"며 "배우는 말렸다 했지만 '왜 날 건드렸어?' 하는 느낌을 받았다"고 주장해 논란이 불거졌다.

이에 관해 이지훈은 "저는 어떠한 대화가 오갔는지 모른다. 그러나 친구가 현장에 선물을 주러 오게 한 것 역시 내 잘못이다. 그 과정에서 FD님께서 불편한 감정을 느끼셨다면 죄송하다"고 사과했다.

그러면서 "FD님께서 제 매니저에게 그리고 현장에서 인터뷰 나오신 기자님께, 단역분, 그리고 저에게 막대하신 적이 있었다. 나도 사람인지라 기분은 좋지 않았다. 같이 일하는 사람들인데 왜 이렇게 함부로 하시지라는 의문이 있었던 것도 사실"이라고 했다.

당시 이지훈은 FD에게 사과하기 위해 촬영이 끝날 때까지 기다렸다고 떠올렸다. 그러나 해당 스태프는 "접근금지요. 노터치요. 변호사님이랑 이야기기 다 끝났어요. 누구는 조폭이랑 사채업자 모르는 줄 아나"라며 냉담한 반응을 보여 사과할 수 없었다는 설명이다. 그러면서 "CCTV가 보인다면 다 나올 것"이라고 강조했다.

지인이 촬영장에서 생일 파티를 해준 일도 없었었다고 해명했다. 잠시 식사를 챙겨주며 지하주차장에서 생일을 챙겨줬을 뿐이었다는 것. 그가 바지를 벗고 난동을 부렸다는 유튜버 주장에 반박한 이지훈은 "말도 안 되는 루머"라며 "내 이름을 걸고 그러한 일은 결코 없었다"고 강조했다.

또 이지훈은 비중이 적다는 이유로 작가 교체를 요구했다는 주장도 금시초문이라고 밝혔다. 그러면서 "저는 갑질을 할 배포가 없는 사람이다. 올라오는 기사와 댓글들을 보면서 답답하고 속상한 마음이 있었고, 왜 내가 하지 않은 일들이 떠돌아다니는 거지라는 마음"이라고 토로했다.

그는 "더는 오해와 억측이 없었으면 좋겠다. 내가 반성하고 고쳐야 할 것은 반드시 이번 일을 계기로 고치겠다"며 "앞으로 공인으로 어떤 상황도 조금 더 현명하게 행동하도록 노력하겠다. 진심으로 사과드린다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr