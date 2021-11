쿤달, 동남아 대표 H&B 스토어 ‘가디언’ 주최 어워드 2관왕 수상

퍼스널 케어 전문 브랜드 쿤달(KUNDAL)과 스킨케어 전문 브랜드 쿤달더마(KUNDAL DERMA)가 싱가포르 대형 H&B 스토어 가디언(Guardian)이 주최하는 Special recognition award의 Best Exclusive Brand 2021 퍼스널케어, 스킨케어 베스트셀러 부문에서 수상했다

쿤달은 지난 2020년 3월 가디언에 브랜드 론칭을 시작으로 2021년 5월 스킨케어 브랜드 쿤달더마까지 연이어 공식 입점하며 전체 판매량 100만 개를 돌파하는 등 글로벌 유통망 확장하며 빠른 성장세를 보이고 있다.

가디언(Guardian)은 왓슨스(Watsons), 사사(SASA)와 함께 싱가포르의 3대 대형 H&B 스토어 중 하나로 싱가포르와 말레이시아, 브루나이, 인도네시아, 베트남 등 아시아 6개국에 1,400여 매장을 운영하며 현지 타채널 대비 다양한 플랫폼을 운영하며 높은 트래픽을 지니고 있다.

쿤달 해외 사업 동남아시아 파트 담당자는 "동남아의 대표 H&B 스토어 가디언이 진행한 시상식에서 쿤달, 쿤달더마 두 브랜드가 2관왕을 수상하게 되어 영광이다."라며 "현지에서의 다양한 마케팅과 세일즈 활동으로 브랜드의 인지도를 키워 나가며 K-뷰티 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 박차를 가할 계획이다."라고 전했다.

한편, 쿤달은 중국, 일본, 홍콩 등 주요 아시아 지역을 비롯해 미주, 유럽 등 전 세계 34개 국가에 진출, 아마존, 쇼피, 라자다 등의 글로벌 유통채널을 통해 전 세계 소비자들과 만나고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr