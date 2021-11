[아시아경제 최대열 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 781,000 전일대비 9,000 등락률 -1.14% 거래량 98,059 전일가 790,000 2021.11.05 10:53 장중(20분지연) 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close 은 5일부터 오는 12일까지 사회공헌활동 ‘라이크 그린(Like Green)’ 프로그램의 2기 대학생 멘토단 20명을 모집한다. 사회복지공동모금회·기아대책·동아사이언스와 함께 기획한 프로그램으로 아동청소년 멘토링이나 환경·사회·지배구조(ESG)에 관심이 많은 대학생을 대상으로 한다.

프로그램 홈페이지에서 지구환경 보전에 대한 자유영상을 2분 이내로 만들어 내면 된다. 선발된 학생은 내년 3월까지 활동하며 교육을 받고 배운 지식을 알려주는 일을 한다. 유연철 전 외교부 기후대사, 장이권 이화여대 교수, 정재승 카이스트 교수 등이 멘토단으로 참여한다. 회사는 전문 역량을 기를 수 있도록 강의 노하우를 알려주는 한편 활동비를 지원하고 봉사시간을 부여키로 했다.

최대열 기자