"추우니까 기다려"…아이들 옷 챙기러 불난 집 다시 들어간 엄마, 결국 못 나왔다

[아시아경제 허미담 기자] 경기도 수원시의 한 5층짜리 다세대 주택에서 불이 나 40대 여성이 숨졌다. 이 여성은 대피 후 자녀들이 추울까 봐 옷을 챙기러 건물에 다시 들어갔다가 변을 당한 것으로 전해져 안타까움을 자아내고 있다.

5일 MBN과 소방당국 등에 따르면 지난 3일 오후 9시46분께 수원시 장안구 송죽동에 있는 5층짜리 다세대주택에서 화재가 발생했다. 이 화재로 건물 엘리베이터 부근에서 한 40대 여성이 숨진 채 발견됐다. 또 주민 2명은 밖으로 빠져나오던 중 화상 등 부상을 입고, 병원에서 치료받는 것으로 알려졌다.

숨진 여성은 화재 직후 초등생 자녀 2명과 밖으로 대피했으나, 아이들이 추울까 봐 옷을 가지러 다시 건물 안으로 들어갔다가 이 같은 변을 당한 것으로 전해졌다.

인근 주민은 인터뷰를 통해 "(숨진 여성과 그의 자녀들이) 대피해서 일단 내려왔는데, 추울 것 같아서 잠깐 옷을 가지러 간 사이 변을 당했다고 한다"라며 "'애들은 밑에서 기다리라'고 했다"고 전했다.

해당 화재가 발생한 이후 건물 외벽은 시꺼멓게 그을렸고 1층 주차장도 잿더미로 변했다.

한편 소방당국은 필로티 구조로 된 건물 1층 주차장 쪽에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

