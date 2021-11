[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆한미약품=급성골수성백혈병(AML) 치료 항암 신약 ‘HM43239’ 기술 이전 계약 체결

◆아이마켓코리아=주당 150원 현금 배당 결정

◆BGF=코프라 주식 1808억원 규모 취득 결정

◆경방=41억4000만 원 규모 자기주식 취득 결정

◆미래산업=사모 전환사채 전환가액 1만4145원으로 조정

◆폴루스바이오팜=인천지방법원에 임원 등 업무상 횡령 혐의 고발장 제출

◆미래에셋생명=변재상 단독대표 체제로 변경

