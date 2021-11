[아시아경제 강나훔 기자] 한상혁 방송통신위원장이 코로나19 확진 판정을 받았다.

5일 방통위에 따르면 한 위원장은 최근 방통위 직원이 확진 판정을 받은 후 선제적으로 검체 검사를 받은 결과 전날 오후 양성으로 확인됐다. 한 위원장은 아스트라제네카 백신을 2차까지 접종했으나 돌파 감염된 것으로 전해졌다.

방통위 관계자는 "방역에 최선을 다하고, 후속 조치에 만전을 기하겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr