삼성전자·현대차 진출한 V4…전기차 등 미래산업 협력 '맞손'

[아시아경제 이지은 기자] 유럽을 순방 중인 문재인 대통령이 헝가리·슬로바키아·체코·폴란드 등 비세그라드 그룹(V4) 정상들과 정상회의를 갖고 실질 협력 강화를 논의하면서 향후 전기차 배터리 등 미래산업과 인프라, 원전, 건설 등 다양한 부문에서의 협력이 강화될 전망이다.

◆삼성전자 최초 진출…한국이 투자 1위국 = 헝가리는 1989년 6월 삼성전자가 최초 진출한 이후 한국타이어, SK이노베이션 등 제조업 분야에서 진출이 활발하며, 한국은 2019년 대 헝가리 투자 1위국에 등극하기도 했다.

최근 3년간 헝가리 내 우리 기업의 전기차 배터리 분야 투자는 15억달러에 달하며, 이는 대(對) 헝가리 총 투자액(약 21억 불)의 70% 에 달한다. 성장 잠재력이 큰 헝가리와 전략적 동반자 관계 격상을 계기로 전기차 배터리 등 미래 유망산업 분야에 진출한 우리 기업들에게도 도움이 될 전망이다.

최근 헝가리 경제성장률은 유럽연합(EU) 평균을 상회하고 있으며, 올해 예상 성장률 역시 6.3%로 EU 평균인 4.8%를 훌쩍 넘어선다.

◆ V4에서 교역 규모 제일 커 = 2013년 전략적 동반자 관계를 수립한 폴란드의 경우 V4 내에서 한국과 교역, 투자 규모가 가장 크다. 대 폴란트 투자 규모는 2017년 2억2000만달러에서 지난해 7억6000만달러로 껑충 뛰었으며, 지난해까지의 투자 누계는 46억달러에 달한다.

특히 전기차 관련 기업들이 대규모로 투자를 단행했다. SK온의 자회사 SKIET가 1조1300억원을 들여 전기차 배터리 분리막 공장을 증설했으며 SK하이테크 역시 3000억원을 투자해 전기차 배터리 분리막 제2공장을 건설했다. LS전선은 800억원을 투자해 전기차 배터리 공장을 증설했고, LG화학 자회사인 LG에너지솔루션은 폴란드에 유럽 내 최대 리튬이온 전기차 배터리 공장을 건설한다.

향후 전기차 배터리, 원전, 건설·인프라 등 다양한 분야에서 협력이 심화될 것으로 기대된다. 현대엔지니어링은 2019년 폴란드 최대 화학플랜트 건설사업을 수주했으며, 현대로템 역시 같은 해 바르샤바 트램 교체사업을 7900억원 규모로 수주했다. 두산중공업은 지난해 올슈틴 폐기물소각로 사업을 수주했다.

◆체코·슬로바키아와도 협력 확대 = 2015년 전략적 동반자 관계를 구축한 체코는 2006년 현대차가 역대 외국인 투자 중 최대 규모인 14억달러의 투자를 단행하면서 20여개사가 넘는 1,2차 협력업체가 동반 진출하는 등 호혜적 경제협력을 해 왔다. 향후 2036년 상업운전을 목표로 두코바니 지역에 8조원 규모의 원전 건설사업을 추진 중이다.

슬로바키아 역시 그간의 긴밀한 경제협력 관계를 바탕으로 전기차, 수소차 등 미래 친환경자동차 등 협력이 심화될 전망이다. 현지 진출한 한국 기업은 약 70개사로, 대부분 기아자동차, 삼성전자, 협력사 및 유관품목 생산업체로 구성돼 있다.

