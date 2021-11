김진태, "다른 당 일에 관심 가질 시간에 민주당부터 챙겨라" 이재명에 역공

이재명, "尹, 사과 진심이었다면 김 전 의원 특위원장 앉힐 수 없어"

"대장동 개발 관여 정진상 등 임명은 괜찮나?" 반박

[아시아경제 라영철 기자] 김진태 국민의힘 '이재명비리 국민검증특별위원회' 위원장(춘천 갑 당협위원장)이 검증특위 위원장 임명을 비판한 더불어민주당 이재명 대선 후보에 "다른 당의 일에 관심 가질 시간에 민주당부터 챙겨라"며 역공에 나섰다.

김 특위원장은 4일 자신의 페이스북을 통해 "이재명 후보는 제가 국민의힘 이재명비리 국민검증특위를 맡은 것에 대해 문제를 제기했다"면서 이같이 일갈했다.

이어 "민주당 화천대유 T/F는 김만배가 근무했던 언론사 감사를 팀원으로 포함시켰다가 문제가 되자 어제 급히 해촉 한 일이 있었다"고 지적했다.

그는 특히 "이재명 후보는 국민의 공분을 사는 대장동 개발에 관여했던 정진상을 후보 비서실 부실장에, 대장동 개발을 두둔했던 이상경 교수를 후보자 직속 부동산개혁위원장으로 임명했는데 이건 괜찮냐?"고 반박했다.

그러면서 "이재명 후보는 그 경위를 밝히고 국민께 사과하라"고 거듭 일갈했다.

앞서 이 후보는 이날 "국민의힘 윤석열 대선 경선 후보의 전두환 옹호 발언 사과가 진심이었다면 김 전 의원을 특위 위원장으로 앉힐 수 없다"고 질타했다.

또 "일말의 진정성을 가지려면 윤 후보 본인을 포함해 국민의힘 전·현직 5·18 망언 인사들에 대한 책임 있는 조치가 선행돼야 한다"고 비판했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr