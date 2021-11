韓-V4 정상, 공동성명 채택…"종전선언 제안 환영"

[아시아경제 이지은 기자] 유럽을 순방 중인 문재인 대통령이 헝가리·슬로바키아·체코·폴란드 등 비세그라드 그룹(V4) 총리들과 4일(현지시간) 정상회의를 갖고 양국간 미래지향적 파트너십 강화, V4의 우리 종전선언 제안 환영 등을 담은 공동성명을 채택했다.

◆文대통령, V4 총리들과 정상회의 = 문 대통령은 이날 V4 총리들과 '한-V4 정상회의 및 업무 오찬'을 갖고 ▲한-V4 관계 증진 ▲코로나19 이후 경제 회복을 위한 실질 협력 강화 ▲지역 정세 등에 관해 심도 있게 논의했다.

참석 정상들은 V4 그룹 창설 30주년인 올해 헝가리에서 제2차 한-V4 정상회의가 개최된 것을 환영하고, 양국간 정무·경제·과학기술·인프라·기후변화 대응 등 협력을 확대키로 했다.

문 대통령은 코로나19에도 불구, V4와의 교역이 4년 연속 증가하고 있다며 청소년 교류 활성화를 통해 양측의 미래 관계 발전 토대를 강화시켜 나가자고 했다.

한-V4 정상들은 과학기술 공동연구 등 4차 산업혁명·혁신 분야 협력을 심화시키는 한편 수소경제 등 에너지·인프라 분야 협력도 모색키로 했다. 아울러 양측이 국제사회의 기후변화 대응 노력에 적극 동참 중인 것을 평가하며 파리협정 목표 달성을 위한 공동의 노력을 계속해 나가기로 했다.

이날 오찬에서는 한반도 문제도 논의됐다. 업무 오찬에서 문 대통령은 최근 한반도 정세에 관해 설명하고 V4 국가들이 한반도 평화 정착에 대한 노력을 일관되게 지지해 준 것에 사의를 표했으며, V4 총리들은 한반도 평화 프로세스에 대한 지지를 재확인했다.

◆국제적 도전에 공동 대응…공동성명 채택 = 이날 정상들은 ▲양측 간 실질 협력 강화 ▲미래지향적 파트너십 심화 ▲한반도 평화 프로세스를 위한 협력을 담은 공동성명을 채택했다.

공동성명에는 한-V4간 고위급 교류 확대, 국제 비세그라드 기금(IVF)을 통한 제3국 개발협력, 과학기술·디지털·경제발전경험 공유사업(KSP) 관련 협력, 교통·인프라·국방·방산·문화·인적 교류 등 분야 협력 확대 등 양국간 협력을 확대하는 내용이 담겼다.

또 한-유럽연합(EU) 전략적 동반자 관계 강화, 코로나19 대응·녹색 전환·사이버 및 보건 안보·이주 및 테러리즘 등 글로벌 이슈 관련 협력 강화 등 '국제적 도전' 관련 내용이 담겼으며, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 우리의 노력을 V4가 지지한다는 내용과 V4의 우리 종전선언 제안 환영 내용 역시 담겼다.

청와대는 이번 공동성명 채택으로 실질 협력 강화와 미래지향적 파트너십이 심화되는 한편, 한반도 평화 프로세스를 위한 협력 등의 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr