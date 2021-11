"광주시교육청 병설유치원 원아모집 적극 지원해야"

학벌없는 사회를 위한 시민모임, 공립유치원 취원율 증가 위한 노력 필요

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역 교육시민단체가 4일 보도자료를 통해 광주시교육청에 병설유치원 원아 모집에 적극적으로 나설 것을 촉구했다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 "광주교육청이 병설유치원 통폐합 사업을 1년 유예한 것으로 알려졌다"며 "이는 차기 교육감 선거 등 교육정책 변화 시점을 고려, 교육청 스스로 포기한 조치로 읽힌다"고 밝혔다.

이어 "하지만 일련의 과정이 진행되는 동안 해당 유치원이 '통폐합 대상 유치원’이라는 오명 극복 대책 마련과 원아모집 홍보 기간 부족 등의 이유로 모집에 차질을 빚어 휴원 위기가 찾아왔다"며 꼬집었다.

시민모임은 "지난 1일부터 원아모집이 실시됐는데 병설유치원 통폐합 결정과 학급 재배정이 지난 10월29일 이뤄지는 등 통폐합 대상 유치원이라는 오명을 씻기 위한 대책과 원아모집 홍보 기간이 매우 부족했기 때문"이라고 지적했다.

또 "현재 해당 유치원은 원장·교사 뿐만 아니라 학부모들까지 나서 원아모집 홍보를 위해 주거 지역을 돌고 있다"며 "이들 학부모들이 시간과 돈을 들여 원아모집 홍보와 통폐합 반대 활동에 할애하는 건 자녀만의 교육권을 지키기 위함이 아니다. 초등학교 연계(생활적응), 무상교육, 국가 교육과정 준수 등 병설유치원의 장점을 알려 지속가능한 발전을 도모하기 위함"이라고 설명했다.

이어 "휴원 조치가 발생하지 않도록 학급당 학생 수를 보다 낮춰 원아들의 학습권을 보장하고 교사들의 업무를 경감해야 하는 것이 공립유치원 취원율 증가로 이어지게 될 것"이라며 광주시교육청이 원아모집에 나설 것을 촉구했다.

