‘추락사고’ 이제 끝장낸다 … 안전보건공단, 건설현장 추락재해 예방 신기술 개발

산업안전보건硏, ‘시스템비계 선행안전난간대’ 개발해 중소기업 기술이전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 안전보건공단이 건설현장의 추락사고를 막는 ‘신박한’ 예방기술을 최근 선보였다.

지난 9월 경기도 시흥시 리모델링 공사 현장에서 강관비계를 해체하던 작업자 1명이 추락해 숨졌다.

앞서 8월에는 안성시 상가신축 현장에서 시스템비계를 풀어놓던 노동자 1명이 떨어져 사망했다.

이처럼 건설 산업현장에서 사망사고 다수를 차지하는 ‘주범’은 높은 곳의 작업을 위해 설치해 놓은 가설물에서 일어나는 추락 재해다.

비계가 바로 건물 등 공사구조물의 주위에 조립·설치하는 가설구조물로 공사용 통로나 작업용 발판으로 사용된다.

안전보건공단 산업안전보건연구원은 건설현장의 비계 설치와 해체 시 문제점을 해결하기 위해 안전난간을 먼저 설치할 수 있는 시스템비계 전용 ‘보조수직재 결합형 수평 선행안전난간대’를 개발했다.

현재 건설현장에서 사용하는 비계는 작업발판을 먼저 설치한 후에 안전난간을 설치하고, 해체할 때는 안전난간을 먼저 해체하기 때문에 안전난간이 없거나 작업발판이 해체된 지점에서 추락사고가 빈번하게 발생한다.

2016년부터 2018년까지 3년간 건설업에서 발생한 중대재해를 분석한 결과, 강관 및 시스템비계에서 총 99명의 추락사망자가 발생했다.

그중 주요원인은 ‘안전난간 설치 미흡’이 69.8%(69명)를 차지했으며, 작업별로는 ‘비계 설치·해체 작업’에서 27.3%(27명) 발생한 것으로 분석됐다.

선행안전난간대는 하부 작업발판에서 상부 작업발판 단부에 안전난간을 미리 설치하도록 적용해 비계를 설치하거나 해체할 때도 항상 안전난간이 설치된 상태에서 작업할 수 있다.

이 기술은 지난해 연구원에서 개발해 특허 출원했으며, 국내 중소기업에 기술이전을 완료했다.

올해 상반기에는 ‘방호장치 안전인증 고시’의 조립식 안전난간시험방법에 따라 실물 실험을 한 결과 성능기준에 적합한 것으로 나타났다.

이를 토대로 공단으로부터 기술이전 받은 기업의 선행안전난간대가 최근 안전인증을 취득해 제품 출시를 앞두고 있다.

안전보건공단 김은아 산업안전보건연구원장은 “비계 작업 때 추락 사고를 근원적으로 예방하는 시스템비계의 선행안전난간대가 산업현장에 널리 보급될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

김 연구원장은 “산업현장의 사망사고를 막기 위해 현장 실용화 연구를 지속해서 진행하고 있다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr