[갤러리산책] 단색화 거장 윤형근이 남긴, 군부독재 시절 예술가의 기억

삼청동 PKM갤러리서 기록전 열려

미공개 메모·화첩·서신 등 감상 가능

침묵의 화가의 의외의 모습도 발견

방탄소년단 RM도 관람후 트윗 남겨

[아시아경제 최동현 기자] "언제 우리는 진정한 창의성을 가질까. 진정한 자유 없이 창의란 없다. 순수한 인간이 되지 않고서는 창의성은 있을 수 없다. 관료적인 것은 암흑세계다. 관료적이란 인간 말살의 제도다. 관료적인 것은 부정의 온상이다."

한국 단색화의 거장 고(故) 윤형근 화백(1928~2007)이 1980년 2월25일 남긴 메모다. 1979년 10·26사건과 12·12 군사반란이 일어나고 다음 해 5·18 광주 민주화운동이 전개되기까지의 기간인 ‘서울의 봄’에 그가 메모첩에 적어뒀던 미공개 기록이다. 당시 그의 나이 51세. 홍익대 미대 시간강사로서 개강을 앞두고 예술의 원천이자 창의의 근간인 인간의 ‘자유의지’가 말살되고 있는 작태를 꼬집은 것이리라. 실제 윤형근은 그해 자행된 광주의 참상을 서울에서 전해 듣고 집 마당으로 뛰쳐나가 분노에 차 그림을 그렸다.

이때 탄생한 작품이 피 흘리며 쓰러져가는 기둥을 그린 ‘다색(Brunt Umber·1980)’이다. 그는 마포 천에 유채화로 그린 이 작품과는 별도로 1980년 5월 자신의 스케치북에도 비슷한 그림을 남겼다. 습작 삼아 그려본 것으로 추정된다. 스케치북에서 마포로 작품이 옮겨지면서 기둥의 갈색빛은 더욱 어두워졌고 없던 핏줄기도 돋아났다. 단순 시민항쟁으로 끝날 줄 알았던 사건이 군부세력의 잔혹한 학살로 귀결된 과정을 목격하고 격해졌을 작가의 감정이 고스란히 전해진다.

윤형근이 생전에 남겼던 미공개 메모와 화첩, 서신 등을 감상할 수 있는 기념전이 서울 종로구 삼청동 소재 PKM갤러리에서 열리고 있다. PKM갤러리는 윤형근이 남긴 기록을 엮은 최초의 단행본 ‘윤형근의 기록’ 발간을 기념해 이번 전시를 마련했다. 박경미 PKM갤러리 대표는 "작가 자신이 그때그때 자신의 속을 적은 기록물은 그 작가의 세계관에 대한 가장 정확한 정보이자 그 자체로서 훌륭한 문학"이라며 "윤형근의 품격과 예술에 대한 태도 등을 느낄수 있게 책을 구성했다"고 전했다.

윤형근은 생전에 말수가 적어 ‘침묵의 화가’로 불렸다. 그가 메모첩에 남긴 기록들을 봐도 간결한 문장이 많다. "예술은 그 무슨 의식이 아니다. 성실한 인간의 기록일 뿐이다." 그가 1974년 8월6일 남긴 단 두줄의 글귀에서 작가 특유의 겸손하면서도 직설적인 문체가 돋보인다.

하지만 윤형근이 타국에 머무는 동안 자신의 아내 김영숙과 외동아들 윤성열에게 보낸 편지는 이와 다른 느낌을 준다. 마치 수화기에 대고 오늘 일어난 재미있는 이야기를 들려주는 남편 혹은 아빠처럼 수다스럽다. 그런 모습에서 윤형근의 자상하면서도 가족에 대한 깊은 애정과 그리움을 느낄수 있다.

윤형근은 1970년대부터 스승이자 장인인 김환기(1913~1974)의 영향에서 벗어나 자신만의 독특한 작품세계를 구축했다. 그는 1973년 반공법 위반 혐의로 서대문형무소를 다녀온 후 요시찰 인물로 등록된 채 10여년간 작업에 몰두했다. 그는 이 시기 자신의 작품을 ‘천지문(天地門)’이라 이름지었다. 그가 1977년 1월 남긴 메모를 보면 이런 글귀가 나온다. "내 그림 명제를 천지문이라 해 본다. BLUE(청색)는 하늘이요, UMBER(다색)는 땅의 빛깔이다. 그래서 천지(天地)라 했고 구도는 문(門)이다." 그의 단색화 작품은 청색과 다색 안료를 섞어 만든 오묘한 검정빛을 큰 붓으로 그린 게 특징이다. 향토적이면서도 소박한 서정미가 돋보인다.

이번 윤형근 기념 전시는 방탄소년단(BTS) RM도 다녀갔다. RM은 지난달 22일 BTS 공식 트위터에 ‘윤형근의 기록’ 전시를 관람한 사진 4장을 게재했다. RM은 2019년 이탈리아 베네치아 포르투니 미술관에서 열린 ‘윤형근 작품전’도 직접 현지로 날아가 관람했을 정도로 윤형근의 작품에 깊은 애정을 쏟고 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr