오너리스크·불매운동맞아? 남양 불가리스 점유율 1위

불가리스, 누적판매 30억병 장수제품

젊은층 고객 많은 편의점 매출은 감소

[아시아경제 임혜선 기자] ‘코로나19에 효과’ ‘매각 전격 철회’ 등 남양유업이 논란의 중심에 서며 소비자들의 불매운동까지 이어졌지만 발효유 시장 판도는 흔들리지 않았다. 전체 발효유 시장에서 1위, 논란의 중심에 섰던 불가리스 역시 드링킹 형태의 발효유 시장에서 점유율을 그대로 지켰다.

남양 불매? 시장 영향 없었다

4일 시장조사업체 AC닐슨에 따르면 발효유 시장에서 9월 남양유업은 18.0%의 점유율을 기록했다. ‘불가리스 논란’ 사태 이전보다 1%포인트 하락한 수치다. 남양유업이 자사 제품 불가리스가 코로나19 바이러스를 억제하는 효과가 있다는 연구결과를 발표해 뭇매를 맞았던 지난 4월 이후 남양유업 점유율은 19.1%에서 한때 17.5%까지 하락했지만 다시 상승하고 있다. 코로나19 논란과 불매운동이 사실상 발효유 시장 판도 변화에 영향을 미치지 않았다는 게 업계 분석이다.

드링킹 부문에서 불가리스 등 남양유업 점유율은 4월부터 22~23%대를 유지하며 부동의 1위 자리를 지켰다. 9월 동원F&B가 22.1% 점유율로 따라붙었지만, 프로모션 등에 따른 일시적 현상이라는 게 중론이다. 7월과 8월 동원F&B의 점유율은 각각 19.5%, 18.5%를 보였다. 트렌드에 따라 편차가 심한 떠먹는 요구르트 시장서는 남양유업의 하락세가 확연하다. 올해 초 14.0%의 점유율을 차지했던 남양유업은 9월 기준 12.3%로 떨어졌다. 요구르트 등 액상 부문에서도 8월까지 25%대를 유지하다 9월 23%대로 내려앉았다. 대신 매일유업이 점유율 30%대를 회복했다. 유업계 관계자는 "사실 1~2% 편차는 프로모션 유무에 따라 바뀔 수 있는 정도"라며 "사실상 불가리스 논란에 따른 오너리스크 영향은 미미한 것으로 볼 수 있다"고 분석했다.

편의점선 흔들리는 남양

시장에서는 불매운동에도 불구, 남양유업의 시장 점유율이 하락하지 않은 배경에 브랜드력을 꼽았다. 불가리스는 1991년 출시 이후 누적 판매량 30억병을 넘어선 대표 장수 제품이다. 드링킹 제품의 경우 유행에 민감하지 않은 품목으로 주 구매 연령층은 40~60대다.

유업체 관계자는 "남양유업은 지역유통에 강해 편의점과 대형마트보다 하나로마트와 슈퍼 판매 비중이 높아 여론의 영향을 덜 받은 것으로 보고 있다"면서 "불가리스라는 장수 브랜드의 인지도를 넘기 어려운 것도 사실"이라고 설명했다.

하지만 트렌드에 민감한 편의점에서는 매출이 크게 줄었다. A편의점의 경우, 불가리스가 포함돼 있는 발효유 카테고리에서 남양유업의 점유율은 지난해 7%에서 올해 4%로 떨어졌다. 매출액으로 보면, 지난해 대비 약 30% 감소한 규모다. 편의점 관계자는 "10~30대 젊은 고객의 유입이 많은 편의점에서는 불가리스 사태 이후 남양유업 제품을 찾는 고객이 급감했다"면서 "기업 이미지를 개선시키기 전에는 편의점에서 예전 매출로 회복하기 어려울 것"이라고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr