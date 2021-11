임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주

외인, 기관 매집 포착 “이 기업” 심상치 않다.

기회는 오늘 단 하루! 내일 개장 즉시 “주가급등” 30%가 뭡니까?

적어도 10배 300% 가져가셔야죠?

▶▶즉시 ‘2연상’ 터질 코로나19 치료제 임상3단계 + 신약개발 大성공!! 관련주! [클릭]

지금 매수하시면 90% 급등, 극비리에 쉬쉬했던 확실한 재료주!

‘o o o’ 코로나19 경구용 치료제 임상2상승인! + 글로벌임상 동시 진행!

▶▶바이오 신약가치 수조원 입증! 곧 터질 특급 대장株 공개! [무료확인] ◀◀ [신약재료 + 해외 임상3상 "ㅇㅇㅇ" 관련주 지금 신청]

“혼자 주식하다 모은 돈 반토막 나서 지푸라기라도 잡는 심정으로 가입했는데, 원금 회복이 일주일 만에 되고 현재 3배 이상 수익 보고 있습니다. 제 인생의 은인입니다. 정말 너무너무 감사드립니다.” (VIP 김중호 회원)

▶▶연일 외국인 2,000만주 실적+매집! 본격 상승 파동 초기 진입 종목 [클릭] ◀◀

[최근 상한가 적중]

*21.10.29 쎄미시스코(136510) 2上 적중!

*21.10.13 새로닉스(042600) 上 적중!

*21.09.28 팜스토리(027710) 上 적중!

*21.09.17 코오롱플라스틱(138490) 上 적중!

*21.09.10 아모센스(357580) 上 적중!

*21.09.03 휘닉스소재(050090) 上 적중!

*21.08.24 아즈텍WB(032080) 上 적중!

*21.08.19 영화테크(265560) 上 적중!

*21.08.09 에코프로(086520) 上 적중!

*21.08.04 코세스(089890) 上 적중!

*21.07.30 가온미디어(078890) 上 적중!

*21.07.26 웅진(016880) 上 적중!

*21.07.21 에이루트(096690) 上 적중!

*21.07.19 신일전자(002700) 上 적중!

*21.07.13 부국철강(026940) 上 적중!

*21.07.05 한국비엔씨(256840) 上 적중!

*21.07.01 일성건설(013360) 上 적중!

* 선착순 30명 마감! 9회말 투아웃 만루홈런의 주인공 모집. *

[오늘의 관심주]

카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 1,600 등락률 +1.80% 거래량 9,623,031 전일가 89,000 2021.11.04 13:09 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株"주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장"카카오게임즈" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! close 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 174,000 전일대비 19,000 등락률 -9.84% 거래량 2,505,786 전일가 193,000 2021.11.04 13:09 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개"카카오게임즈" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 52,200 전일대비 1,400 등락률 +2.76% 거래량 1,446,125 전일가 50,800 2021.11.04 13:09 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株"[특징주]신풍제약, 피라맥스 성분 코로나 억제 효과 연구 결과에 강세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 17,500 등락률 +24.75% 거래량 5,200,332 전일가 70,700 2021.11.04 13:09 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]티플랙스, 中 원전 150기 건설…원전 밸브용 소재 부각"카카오게임즈" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! [특징주]"中 대규모 원전 발전소 건설"…원자력株 급등 close 쎄미시스코 쎄미시스코 136510 | 코스닥 증권정보 현재가 28,900 전일대비 6,650 등락률 +29.89% 거래량 6,089,634 전일가 22,250 2021.11.04 13:09 장중(20분지연) 관련기사 "카카오게임즈" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.