랩노쉬 ‘마시는 식사’ 리뉴얼, 영양성분 강화 후 간편대용식 시장서 두각

‘마시는 식사’ 리뉴얼 출시 후, 간편함+포만감+영양 동시 충족

국내 1세대 푸드테크 스타트업 이그니스가 지난달 새롭게 리뉴얼 출시한 ‘마시는 식사’로 간편대용식(CMR) 시장에서 두각을 나타냈다.

간편대용식은 별도의 조리 과정 없이 일상생활에 필요한 영양소를 섭취할 수 있는 제품으로 바쁜 하루를 보내는 현대인들에게 각광받고 있다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 건강이 주요 키워드로 떠오르면서 필수 영양소인 단백질이 함유된 간편대용식에 대한 관심이 급증했다. 식품업계에 따르면 올해 단백질식품 시장은 3천억 원 중반까지 성장할 것으로 전망된다.

이그니스는 간편대용식 시장이 본격적으로 성장하기 전인 2015년, 랩노쉬 '푸드 쉐이크'를 출시하며 신개념 간편대용식 시장을 이끌었다. 2019년에는 뚜껑만 열면 마실 수 있는 RTD '마시는 식사'를 선보이며 꾸준히 CMR 시장을 선도해왔다. 특히 '마시는 식사'는 이름처럼 한 병에 한 끼에 필요한 영양 성분을 간편하게 섭취할 수 있도록 고안된 제품으로 누적 판매량 300만 병을 돌파하며 소비자들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이 같은 소비자들의 호응에 이그니스 역시 화답했다. 지난 9월, 지속적인 연구개발을 통해 영양성분은 물론 맛까지 강화한 ‘마시는 식사’를 리뉴얼 출시한 것. 영양과 맛, 포만감까지 두루 만족하기 위해 30회차 이상의 샘플링을 거친 제품으로, 주요 편의점 선런칭 이후 온·오프라인에서 꾸준한 매출 성과를 이어가고 있다.

리뉴얼 제품은 단백질 함유량을 기존 22g에서 24g으로 20% 이상 늘려 하루 단백질 섭취 권장량의 무려 44%를 충족할 수 있는 것은 물론 식이섬유 함량도 6g에서 10g으로 증량해 포만감을 높인 것이 특징이다.

최상의 맛을 구현하기 위해 부드럽고 진한 우유의 풍미를 내는 프랑스산 유청 단백과 담백하고 고소한 호주산 유청 단백을 블렌딩한 분리 유청단백을 사용했다. PET병 중량을 20% 이상 감소시켜 연료비 절감은 물론 플라스틱 사용 저감에도 힘썼다.

실제 교대 근무 스케줄에 따라 식사를 놓치는 경우가 많았던 소비자 A씨는 “간편함과 든든함이 가장 큰 장점”이라며, 마시는 식사를 애용한다. 또한 B씨는 “일이 바빠서 제대로 된 식사보다는 과자로 대충 때울 때가 많았는데, 마시는 식사로 건강하고 빠르게 식사를 해결할 수 있어서 좋다”라고 밝혔다.

장기적으로 이그니스는 ‘랩노쉬’라는 브랜드를 통해 대체 식사가 밥 대신 먹는 것이 아닌, 온전한 하나의 식문화로 받아들여질 수 있도록 힘쓸 계획이다.

‘마시는 식사’의 경우 늘어나는 ‘비건’ 인구를 위해 마시는 식사 제품군에 비건을 추가했으며, ‘푸드 바(food bar)’, ‘푸드 쉐이크(food shake)’ 등 다양한 형태의 간편 식사 대용식 라인업을 구축하고 있다.

랩노쉬 관계자는 “관련 시장이 꾸준히 성장하면서 마시는 식사 제품에도 좋은 반응이 이어지고 있다”, ”앞으로도 소비자와 지속적으로 소통하는 한편 꾸준한 연구개발을 통해 좋은 제품을 선보이기 위해 노력할 것”이라고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr