코리아서프리그 - 한성에프아이, 고성군 취약 계층을 위한 후원금 기탁식 개최

코리아서프리그(KSL, 대표 송민)와 한성에프아이(대표 김영철)가 ‘고성군 아동 및 청소년을 위한 후원금 기탁식'을 개최했다고 밝혔다.

KSL과 한성에프아이는 지난 3일 함명준 고성군수를 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 진행된 이날 기탁식을 통해 오닐 코리아 의류 및 전국 서퍼들의 참여로 모금된 후원금을 공동 기탁 형식으로 전달했다.

이에 따라 관내 취약계층 어린이와 청소년들을 대상으로 고성군 희망복지팀을 통해 기탁받은 의류 및 후원금을 전달할 방침이다.

이외에도 코리아서프리그는 해안가 수재민을 돕기 위한 모금활동을 펼쳐 지난 해 대한적십자사에 후원금을 기탁하는 등 매년 나눔을 실천하고 있다.

함명준 고성군수는 "코로나19 등으로 어려운 환경 속에서도 이웃사랑의 봉사 정신을 실천하는 코리아서프리그와 한성에프아이에 진심으로 감사드린다"고 감사의 인사를 전했다.

또한 송민 코리아서프리그 대표는 "추운 겨울 우리 주변의 어려운 이웃들에게 작은 도움이 되었으면 한다"고 소감을 밝혔다.

한편 KSL과 한성에프아이는 지난 10월 고성군 봉수대 해변에서 국내 최대 프로 서핑 대회를 성공적으로 개최하여 고성군과 이미 한차례 연을 맺은 바 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr