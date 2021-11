[컨콜]카카오 "메타버스 시대 준비…NFT 전략 수립"

[아시아경제 부애리 기자]카카오가 메타버스 시대에 역량을 집중하고 있다고 4일 밝혔다.

배재현 카카오 수석부사장은 이날 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "메타버스 시대에 준비하고 있다"며 "그라운드X의 기술력과 카카오 공동체 내 콘텐츠 자산을 활용할 수 있는 대체불가능한토큰(NFT) 전략을 수립 중"이라고 설명했다.

