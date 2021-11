두산연강재단, 안윤주 교수 등 3명 두산연강환경학술상 시상

[아시아경제 김흥순 기자] 두산연강재단은 '2021 두산연강환경학술상' 대상 수상자로 선정된 안윤주 건국대 교수에게 상금 2000만원과 상패를, 우수상인 최성득 울산과학기술원 교수와 홍승관 고려대 교수에게는 각각 상금 1000만원과 상패를 수여했다고 4일 밝혔다.

안 교수는 '토양내 미세플라스틱의 생물파편 현상 및 토양생물 번식·체강세포 활성 저해'라는 논문을 통해 그동안 비교적 관심이 부족했던 토양내 미세플라스틱의 악영향을 규명해 수상자로 선정됐다.

최 교수는 '미세먼지 오염원 추적을 위한 할로겐화 유기오염물질 모니터링과 고해상도 위해성평가 기술 개발'이라는 논문에서 미세먼지 유해물질에 대한 모니터링 기술을 개발하고, 지리정보시스템을 이용해 고해상도 오염지도를 제작하는 성과를 인정받았다.

홍 교수는 '역삼투기반 해수담수화 공정의 에너지 효율 향상을 위한 막축전식탈염(전기화학적인 방법으로 이온성 물질을 제거하는 것)-역전기투석(염도차를 이용해 전기에너지를 만드는 기술) 통합시스템'이라는 논문을 통해 새로운 전기화학적 방법으로 해수담수화시설을 저탄소·친환경적으로 만드는데 기여했다.

두산연강환경학술상은 두산연강재단이 1993년부터 2017년까지 25년간 실시해온 환경안전연구비 지원사업의 일환이다. 한국 환경학 발전과 환경분야 종사자들의 연구 의욕을 고취시키기 위해 이를 추진하고 있다.

