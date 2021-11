중소사업자 전문 플랫폼 더체크 매각 작업 개시, 주관사로 모멘스투자자문 선정

올 3월 600억원의 기업가치를 인정받은 더체크가 사업 시너지를 위해 매각 작업에 돌입했다.

더체크는 지난달 25일 기업금융(IB) 및 대체투자에 강점을 갖고 있는 투자자문사 모멘스투자자문을 매각주관사로 선정했으며, 모멘스투자자문은 복수의 매수 의향자에게 티저레터(Teaser Letter)를 배포하고 있다.

매출정산 및 세무/노무 관리 통합솔루션을 제공하는 더체크는 운영기간 18개월만에 누적회원수 26만명을 달성한 유망 스타트업이다. 특히 더 체크만의 통합 매출정산 서비스는 소상공인과 개인사업자에게 유용한 서비스로 가입자의 신뢰도가 높은 편이다.

관련 업계에서는 더체크의 플랫폼 경쟁력뿐만 아니라 26만 사업자 데이터의 활용가치에 주목하고 있다. 더체크가 보유한 데이터는 사업자 중금리 대출을 위한 신용평가모델과 상권분석 및 프랜차이즈 컨설팅 등 다양한 가치평가에도 사용될 수 있어 높은 부가가치를 갖고 있기 때문이다.

모멘스투자자문 관계자는 “더체크가 보유하고 있는 데이터 자원은 기존 비즈니스 모델 외에도 신용평가, 상권분석, 금융상품 판매 등 다양한 방향으로 활용될 수 있는 희소 자원이다. 현재 복수의 핀테크업체와 사모펀드(PE), 벤처캐피탈(VC)이 더체크 매각에 관심을 갖고 있다”고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr