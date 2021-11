중국 마케팅 및 위생허가(NMPA) 전문 ㈜코스모스코리아그룹이 수행기관 선정 1년만에 계약 50건을 달성하며 ‘50/5클럽’에 가입했다.

온라인 시장이 성장함에 따라 중국 온라인 마케팅 및 세일즈 관련 기업들의 수요가 폭발하며 선두그룹에 있는 코스모스코리아그룹이 수혜를 입었다는 것이 전문가들의 분석이다.

중국 화장품 행정허가인 NMPA 역시도 수 많은 대기업들의 수주를 받아 매출 상승 곡선을 그리는데 상당부분 기여할 것으로 추정하고 있다.

코스모스코리아 관계자는 “국내 회사들이 중국으로의 유통망을 점점 더 늘려나가고 있다”며 “코스모스코리아 역시 발빠르게 현지 상황을 모니터링 및 대응하며 중국 시장 종합 마케팅 컨설팅 회사로서의 입지를 확립할 것”이라고 했다.

㈜코스모스코리아그룹은 2026년을 목표로 본격적인 기업공개(IPO) 절차를 준비하고 있다고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr