[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 전남 보성군청소년수련원에서 화재조사 전문성 향상 특별교육을 실시했다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 화재 원인 규명률을 높이고 화재 조사관의 현장 감식 능력을 향상시키기 위해 추진됐다.

전남 화재조사관 등 70명이 참석한 가운데 국립소방연구원과 한국전기안전공사의 화재조사 전문가를 초빙해 진행됐다.

주요화재사고 현장조사 사례와 전기화재사고 특이사례 분석 교육을 진행해 화재조사 실무에 도움이 되도록 했다.

이중희 대응예방과장은 “이번 교육을 통해 얻은 지식을 현장조사에 적용하여 과학적·합리적 화재조사 결과를 도출해 달라”며 “대외적으로 더욱 공신력있는 전남 화재조사가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr