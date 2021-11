나운영 작곡가 소장품 문화예술위에 기증

생전 작곡한 악보·문서와 서적, 음향자료

나운영 작곡가(1922~1993)의 소장자료 일체가 한국문화예술위원회에 기증된다. 나건 나운영기념사업회 대표는 3일 문화예술위와 소장자료 기증 약정을 맺었다. 내년 나운영 탄생 100주년을 맞아 선친의 소장 기록과 소장품을 더 많은 이들이 활용하길 바란다고 당부했다.

나운영 작곡가는 50여 년간 동요, 단체가, 기념가, 교향곡, 협주곡, 기악곡, 오페라, 칸타타 등 다양한 장르의 작품을 썼다. 특히 찬송가는 1000편이 넘는다. 그는 작곡 외에도 연주, 지휘, 교육, 문화 행정 등 다양한 영역에서 활동했다. 음악도서관과 박물관을 운영하며 방대한 음악 자료도 수집했다. 학습과 연구를 위해 모은 국내외 서적 2만여 점과 악보와 LP·SP·오디오릴테이프를 포함한 음향자료 1만여 점 등이다. 창작·집필·채보 과정에서 생산된 악보·문서와 함께 1991년 서울 송파구 가락동에 지은 운경교육관 건물에 보관돼 있다.

주요 자료로는 나운영과 다른 국내 작곡가들의 음악 작품 육필·출판 악보를 비롯해 '한국 양악 100년사(가제)' 집필을 위해 수집된 기초 자료, 1960년대 제주도 민요 채록 자료, 교회음악 악보·종교 서적, 음악 교본·교재, 클래식·국악 음반 등이 꼽힌다. '보통교육 창가집' 제1집(1910), '남악주팔 선정 가곡선(1913)', '조선속곡집' 상·하권(1914·1929), '보통악전대요(1916)', '조선동요집(1924)', '최신창가집(1929)', '현제명 작곡집' 제2집(1933), '음악만필(홍난파·1938)', '스위트 식스틴(안익태·1936)', '금잔디(이건우·1948)', '김순남가곡집 자장가(1948)' 등 근현대 악보와 교재, 연속간행물, 산문집도 음악·역사적 가치가 높다고 평가된다. 문화예술위는 기념사업회 공간을 3D-가상현실(VR) 콘텐츠로 꾸며 방대한 한국 현대음악 컬렉션이 소장된 공간의 원형을 보존하고 생생한 체험 기회를 제공할 방침이다.

