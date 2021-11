"7만7000원어치 먹고 튀었다"…고깃집 이어 술집에서도 '먹튀' 논란

[아시아경제 나예은 기자] 최근 서울 강서구의 고깃집에서 한 커플이 흑돼지 800g을 먹고 도망갔다는 사연이 알려진데 이어 남양주에서도 '먹튀' 피해를 입은 자영업자의 피해 사례가 알려졌다.

지난 2일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '남양주 호평동 주변분들 먹튀 인간 좀 봐주세요'라는 제목의 글이 올라왔다. 경기도 남양주시에서 술집을 운영하는 글쓴이 A씨는 "어제 한 커플이 오후 7시30분쯤 오더니 8시쯤 또 다른 커플 와서 정확히 7만7000원어치 먹고 튀었네요"라고 밝혔다.

이어 "지난해 12월 (가게를) 오픈한 뒤 밤 10시 이후로 영업을 못하다가 거리두기가 오랜만에 없어졌다 했는데, 경기도 안 좋은 이 시점에 먹튀를 당해 심하게 우울하다"고 토로했다.

A씨는 해당 커플 두 쌍의 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 캡처 사진을 공개했다. 사진을 보면 남자 2명과 여자 2명은 안주가 올려진 테이블에 앉아 대화를 나누고 있다.

A씨는 "적어도 성인이라면 먹은 음식에 대한 비용을 지불하고 가는 게 마땅한 게 아니냐"라며 목소리를 높였다.

한편 지난달 30일에도 젊은 커플이 서울 강서구의 한 고깃집을 방문해 흑돼지 4인분과 소주 2병, 밥 4공기, 냉면, 된장찌개 등 9만원어치를 먹고 도주한 사례가 공개돼 누리꾼들의 공분을 산 바 있다.

가게 사장은 "(손님 중) 한 명은 화장실을 가고, 한 명은 준비하고 있다가 그대로 일어나서 나갔다. 바쁜 와중에 담배 한 대 피우러 나가는 줄 알고 보고도 당했다"며 "폐쇄회로(CC)TV를 돌려보니 (가게에) 들어올 때부터 나갈 때까지 행동이 계획적이고 상습적으로 보인다. 경찰 친구에게 물으니 QR코드를 찍지 않았으면 찾기 어려울 거라더라"고 피해를 호소했다.

해당 커플은 자신들의 사연이 온라인에서 화제가 되자 지난 1일 식당을 찾아 사과한 뒤 고깃값을 계산한 것으로 알려졌다.

