류호정 "타투 합법화" 촉구…국회서 타투 체험 행사 열었다

[아시아경제 나예은 기자] ] 지난 6월 타투업 합법화 법안을 발의한 류호정 정의당 의원이 '드레스 시위'에 이어 이번에는 타투 시술 체험 행사를 개최했다.

류 의원은 3일 오전 서울 여의도 국회의원회관 앞에서 타투이스트와 함께 타투 스티커 체험 행사를 열었다. 이날 류 의원을 비롯해 시민들이 다양한 디자인의 타투 스티커를 목, 손목에 새기고 인증샷을 찍는 등 행사를 이어갔다.

이날 행사는 류 의원이 지난 6월 타투업을 합법화하는 내용으로 발의한 법안 처리를 촉구하기 위해 마련됐다.

앞서 그는 입법 취지를 강조하기 위해 등이 파인 보랏빛 드레스를 입고 등에는 타투도 새긴 뒤 "세계적으로 으뜸인 K-타투가 대한민국에서는 불법이다. 형법의 잔재로 여겨지는 '문신'이 아니라 국제적 표준인 '타투'라 이름 지어야 한다"고 말했다.

류 의원은 타투 입법 발의에 필요한 국회의원 10명을 모으기 위해 홍준표 국민의힘 의원을 찾아갔다는 일화를 공개한 바 있다.

그는 지난 6월17일 CBS라디오 '김종대의 뉴스업'과 인터뷰에서 "정의당 의원(6명)만으로 어떻게 나머지 4분을 설득해 볼까 생각을 해 봤더니 국회에도 눈썹 문신한 의원들 몇 분 계시더라"며 "(홍 의원에게)눈썹 문신을 말하며 법안 서명을 요청했다"고 밝혔다.

이어 "홍 의원이 흔쾌히 웃으면서 법안 살펴보시고 공감해 주시더라"며 "홍준표 의원 외에도 눈썹 문신하신 의원들이 좀 참여했다"고 덧붙였다.

