이재명 "오피스 누나? 제목이 확 끄는데"…야당 "저급한 성 감수성"

"성인물은 아닙니다"라는 관계자 말에 '웃음'

野 부대변인 "뭐 눈에는 뭐만 보인다고...저급한 성 감수성, 인성과 소양의 저렴함"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 '오피스 누나 이야기'라는 제목의 웹툰을 보고 "제목이 확 끄는데요?"라고 발언한 데 대한 후폭풍이 거셀 전망이다. 이에 대해 야권에서는 "저급한 성 감수성"이라는 비판이 나왔다.

이 후보는 '만화의 날'인 3일 경기 부천시 부천테크노밸리의 한 웹툰 제작업체를 찾아 작품을 구경하던 중 '오피스 누나 이야기'라는 제목의 작품 액자 옆에서 "오피스 누나? 제목이 확 끄는데요?"라고 말했다.

그러자 업체 관계자는 "성인물은 아닙니다"라고 답변했고 이에 이 후보는 웃은 것으로 알려졌다. 이 웹툰은 지난해 9월부터 포털 사이트에 연재되고 있는 싱글맘의 사내 연애를 다룬 로맨스물이다.

인원제한으로 당시 이 후보의 방문에는 2개 언론사가 참여했고, 한 매체에선 당시 발언을 "오피스 누나? 제목이 확 끄는데요?"라고 적었고, 다른 매체에서는 "오피스 누나? 제목이 화끈한데?"라고 기록했다. 이에 민주당은 두 가지 발언 모두를 취재진에 공유했다가, 이후 "화끈한데?"라는 발언을 뺀 버전을 재배포했다.

윤영희 국민의당 부대변인은 이날 논평을 통해 "이재명 대선후보의 사무공간에서는 어떤 일이 일어나길래 오피스 누나라는 제목을 보면서 왜 '확 끌리는 건지' 국민들은 알 수가 없을 노릇"이라고 직격했다.

윤 부대변인은 "뭐 눈에는 뭐만 보인다고 사람은 자기 수준에 맞는 것을 보는 법이다. 무의식중에 묻어 나오는 이 후보의 언어로 인해 향후 뉴스데스크 시청 기준을 19금으로 올려야 할 판"이라며 "후보자의 저급한 성 감수성은 대통령 후보자 토론회 석상의 바지 이야기 이전부터 증명되었으나 이 후보의 인성과 소양의 저렴함을 앞으로 얼마나 더 밑바닥까지 증명해갈지 모를 일"이라고 거세게 비판했다.

그러면서 "설혹 혼자 확 끌렸어도 여당 대통령 후보가 공식 석상에 이런 혐오스러운 발언한다는 것은 기본 소양에 관한 문제"라며 "국민 혐오를 자아내는 이재명 대선후보는 기본소득을 외치기 전에 부디 기본 소양부터 갖추길 바란다"고 지적했다

한편 논란이 불거지자 민주당은 뒤늦게 이 영상을 삭제한 것으로 알려졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr