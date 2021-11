권익위, 청렴 웹드라마 시즌2 공개…전현희 위원장 카메오 출연

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국민권익위원회는 청렴 웹드라마 달달하지만 고된 나의 사춘기(이하 달고나) 시즌2: 비정규직 열여덟'을 권익위 유튜브 '권익비전'에서 단독 공개했다고 3일 밝혔다. 청소년들이 쉽고 재미있게 공정, 정직 등 청렴의 가치를 익힐 수 있도록 유도하기 위해 드라마를 만들었다.

이번 '달고나 시즌2'는 학교 밖 청소년들이 일상 속 차별과 부당에 당당히 맞서며 청렴가치관을 성장시켜가는 과정을 그린 드라마로, 총 6부작으로 제작됐다. 그룹 체리블렛의 채린과 배우 이세진, 손호태 등이 호흡을 맞췄고, 마지막 회에서는 전현희 국민권익위원장이 극의 마침표를 찍는 역할로 깜짝 출연했다.

달고나 시즌2 : 비정규직 열여덟은 성공한 아이돌을 꿈꾸었지만 실패한 형준(이세진 역)과, 자신의 선택으로 학교를 그만두고 학교 밖 청소년으로 살아가며 꿈을 좇는 수아(채린 역)가 부당하고 불공정한 차별과 시련을 친구들과의 우정을 통해 극복하고, 청렴의 가치를 되새기며 성장해가는 내용이다.

전 위원장은 "학교 밖 청소년도 차별받지 않고 공정한 제도와 정책으로 보호받아야 할 우리의 미래"라면서 "'달고나 시즌2'도 많은 시청과 응원 부탁드린다"고 말했다.

