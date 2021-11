"등교 줄었는데 음식쓰레기는 늘어?" 경남도의회 교육위, 올해 첫 경남교육청 현지 행정사무감사

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도의회 교육위원회가 3일 창원교육지원청에서 창원·의령 교육지원청을 대상으로 올해 첫 경상남도교육청 현지 행정사무감사 활동을 펼쳤다.

먼저 질의에 나선 이병희 의원은 코로나19 팬데믹으로 등교 일수가 급감했음에도 창원교육청 관내 1식 기준 학생 1인당 음식쓰레기 발생량이 2018년 0.1㎏에서 2020년 0.14㎏으로 약 28% 증가했을 뿐만 아니라, 같은 기간의 처리비용 역시 200원에서 400원으로 두 배나 증가했다며 교육청의 부실한 관리대책을 따졌다.

조영제 의원 역시 창원 관내 학교에서 발생한 음식물쓰레기를 식자재 구매비용으로 환산해 보면 92억원으로, 잔반 처리비용을 더해 약 100억원의 비용이 발생한다며 이 문제를 제도적으로 접근할 필요가 있다고 지적했다.

또한 조 의원은 창원 관내 특성화고에서 지도점검이 이뤄졌음에도 두 달 동안에 연이어 유사한 안전사고가 발생한 것을 상기시킨 후, 재발 방지를 위해 교육청이 지도점검이 형식에 그치지 않도록 특단의 대책을 마련해 줄 것을 당부했다.

원성일 의원은 2023년 고교학점제 전면 시행을 앞두고 학부모, 학생, 교원 등의 혼란을 최소화하는 정책이 요구된다며, 고교학점제 중점 시범학교로 운영되고 있는 창원 남산고에서 나온 다양한 의견 등을 바탕으로 경남 고교학점제가 성공적으로 정착될 수 있도록 해 달라고 주문했다.

황재은 의원은 창원 관내 교육 현장에서 성희롱, 성폭력, 디지털 성폭력 등이 2020년 6건, 2021년은 9월까지 4건이 발생하는 동안 창원교육지청에 설치된 성희롱·성폭력 신고센터가 제 역할을 하지 못했다며, 성범죄 근절을 위해 신고센터가 활성화될 수 있도록 실질적인 대책의 마련과 철저한 관리를 당부했다.

윤성미 의원은 코로나19의 장기화로 학생들의 기초학력 부진 문제가 심각하다면서 학생별로 맞춤형 대책이 필요하다고 역설했다.

특히나 초·중등 학생의 발달 특성상 한번 학력이 떨어져 이른바 관리 학생이 되면 낙인효과가 나타나 더욱 심각한 문제를 초래할 수 있으므로 종합적인 관점에서 접근할 필요가 있다고 말했다.

송순호 교육위원장은 "이번 도 교육청 행정사무감사를 통해 나온 다양한 의견들을 바탕으로 교육위원회에서도 여러 논의를 진행하겠다"며 "앞으로 있을 현지 감사에도 관계자들이 최선을 다해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr