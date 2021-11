전주시, 만성동에 미세먼지 안심 버스승강장 3개 추가 설치

탄소발열의자와 에어커튼도 구비…안심 버스승강장은 총 6곳으로 늘어

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 팔복동 산업단지와 인접해 미세먼지 안심관리구역으로 지정된 만성지구에 미세먼지를 피할 수 있는 안심 버스승강장을 3개 설치했다고 3일 밝혔다.

전주시에 따르면 매년 12월부터 다음해 3월까지 미세먼지가 심해지는 계절관리제 시행을 앞두고 시민들이 보다 쾌적한 환경에서 버스를 이용할 수 있도록 지난해 3곳의 미세먼지 안심 버스승강장을 구축한 데 이어, 올해 △만성에코르1단지아파트 앞 △만성법조타운골드클래스아파트 앞 △만성도시상가(만성중앙로 59) 앞 등 3곳에 추가 설치하게 됐다.

1억4000만원이 투입된 미세먼지 안심 버스승강장은 미세먼지는 물론 매연, 한파, 호우 등을 피할 수 있는 밀폐형 쉼터공간으로 조성됐다.

또 탄소발열의자와 에어커튼, 장애인 알림벨 등 편의시설도 갖췄다.

이에 앞서 전주시는 지난해 4월 전라북도, 환경부와의 사전 협의를 거쳐 대기오염 물질 배출시설이 많은 공업지역과 인접해 있는데다 주거밀집지역인 만성동 일원을 안심관리구역으로 지정·고시했다.

이와 함께, 이 사업의 일환으로 시는 올해 총 2000만원의 사업비를 투입해 어린이집 6곳과 노인복지시설 2곳에 미세먼지 방진망을 설치했으며, 지난해에는 미세먼지 신호등 4대를 세우고 식물벽 사업 등을 추진했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr