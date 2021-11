에듀윌, 임직원 가족 위한 ‘패밀리상’ 시상…“아버지께 감사한 마음 전했어요”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 임직원의 가족들을 위한 특별한 시상인 ‘패밀리상’을 진행한다고 밝혔다.

에듀윌은 지난 6월, 패밀리상 신설을 발표하고 7월부터 매월 수상자를 선정하여 꽃바구니와 상품권을 전달하고 있다. 에듀윌 관계자는 “임직원들이 업무에 온전히 집중할 수 있도록 곁에서 큰 버팀목이 되어주는 소중한 가족들에게 감사의 마음을 전하고자 패밀리상을 운영하고 있다”고 설명했다.

10월 패밀리상 수상자로 선정된 에듀윌 공인중개사 발산학원 김다솜 매니저는 “근속 30주년을 맞이한 아버지께 감사의 마음을 전하고 싶은 마음에 신청했다. 예상치 못한 선물에 가족들 모두가 놀랐다. 마침 회사에서 보내준 선물이 아버지 생일에 도착해 더 놀랐다. 아버지께서 정말 좋아하셨고, 또 회사에 직접 수상 신청까지 한 큰 딸의 마음에 더 감동하셨다”고 설명했다. 또, “새로운 도전 때마다 항상 용기를 가질 수 있게 든든한 버팀목이 되어준 가족들에게 정말 감사하다”고 고마운 마음을 전하기도 했다.

김다솜 매니저는 에듀윌 패밀리상에 대해 “평소 가족들에게 잘 표현하지 못한 고마운 마음을 전달할 수 있는 좋은 기회인 것 같다. 가족에게 고마운 마음을 더 의미있고 뜻 깊게 전달하고 싶다면 꼭 패밀리상으로 가족과 기쁨을 나누길 바란다”고 추천하기도 했다.

에듀윌은 앞으로도 패밀리상을 통해 임직원 가족에게 감사의 마음을 전하겠다는 계획이다. 직원의 가족까지 챙기는 에듀윌은 이외에도 다양한 사내 포상제도 운영으로 회사의 성장을 함께하고 있는 임직원을에게 격려와 동기 부여를 진행하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr