NH농협생명, 노을공원 나무심기로 ESG경영 실천

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 서울 마포구 노을공원에서 나무심기 봉사활동을 실시했다고 3일 밝혔다.

전용범 경영기획부문 부사장과 임직원 30여명이 참여해 묘목을 심었다. 노을공원시민모임도 참여했다. 쓰레기 매립과정에서 형성된 난지도 비탈에 참나무 등으로 숲 조성을 유도해 경관과 생태 구조 개선을 위해 활동하는 단체다.

농협생명은 이번 봉사활동이 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천의 일환으로 실시했다고 설명했다. 버려졌던 난지도 땅에 숲을 조성해 시민과 고객에게 녹지를 제공함으로써 지속가능한 사회 만들겠다는 취지다.

전 부사장은 "과거 쓰레기 매립지인 난지도에 묘목을 심고 숲을 가꾸며 시민과 고객에게 제공할 수 있는 녹지를 조성하는 사업에 일조를 할 수 있어 매우 보람차다"며 "ESG경영 실천으로 사회가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

