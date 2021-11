[클릭 e종목]"미투젠, M&A 기대…소셜카지노와 NFT·메타버스 시너지"

[아시아경제 유현석 기자] KTB투자증권은 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 24,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,400 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"미투온, 저평가된 소셜카지노 메타버스 기업"미투젠, 100억원 규모 자사주 취득 결정미투젠, 100억원 규모 자사주 매입…"주주가치 제고" close 에 대해 신작 모멘텀에 인수·합병(M&A)을 통한 장기 성장이 기대된다고 3일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

미투젠은 2016년 설립된 소셜카지노 게임 전문 개발 업체다. 2017년 미투온이 럭키젠을 인수하며 미투젠으로 사명 변경, 이후 2020년 8월 코스닥 상장에 성공했다. 소셜카지노 게임을 중심으로 성장했으며 소셜카지노, 솔리테르, 트라이픽스 3가지 장르의 게임을 개발 및 출시했다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 "미투젠은 다음달 신작 3종 출시가 대기 중"이라며 "신작 게임 출시 후, 계단식 탑라인 성장을 보여왔는데 이번 출시 신작은 캐주얼 전략 게임이 포함돼 장르 다변화를 통한 성장이 기대되는 시점"이라고 말했다.

또 M&A도 기대되는 부분이다. 그는 "미투젠은 2022년 이후의 장기 성장성 확보를 위한 M&A도 준비 중인 것으로 파악된다"며 "M&A를 통해 소셜카지노와의 시너지 효과가 커질 수 있는 사업분야(NFT, 메타버스, VR 등)를 확보할 경우, 밸류에이션 재평가(Valuation Rerating)가 기대된다"고 강조했다.

그는 "높은 이익률과 풍부한 현금을 바탕으로 고배당 정책을 유지하는 점도 매력적"이라며 "작년 주당 1152원의 현금 배당을 지급했으며 올해도 비슷한 수준의 배당이 기대되며 이는 현재 기준, 시가배당률 4.7% 수준"이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr