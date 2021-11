담양교육지원청, 담양교육비전 대토론회 사전 협의회 개최

가고 싶은 학교·살고 싶은 마을 구현





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 2일 ‘2021 담양교육비전 대토론회’를 운영하기 위한 TF팀 사전 협의회를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 지난달 12일부터 20일까지 8일간, 학생 578명, 교직원 277명, 학부모와 지역민 352명 총 1207명이 참여한 담양교육 현황에 대한 인식과 만족도 설문조사 결과를 분석하고 대토론회 토론 주제를 선정하며 담양교육의 지속 가능한 발전방안을 모색하는 자리로 운영됐다.

가고 싶은 학교, 살고 싶은 마을 구현을 위한 2021 담양교육비전 대토론회는 오는 12월 1일 오후 3시 30분부터 6시까지 담양리조트에서 열릴 예정이다.

담양교육비전 대토론회 TF팀은 담양군의회 이정옥 부의장과 담양군 풀뿌리 공동체 노영권 센터장, 담양교육 참여위원회 위원, 교사 대표, 마을 학교 대표, 교육청 관계자 등 11명으로 구성됐다.

TF팀은 대토론회 이후에도 담양교육공동체 및 중간조직 구성에도 크게 기여 할 것으로 기대된다.

이숙 교육장은 “변화하는 사회적 환경에 대응하는 지속 가능한 담양 미래 교육을 위해 지역사회와 함께하는 2021 담양교육비전 대토론회를 잘 준비하여 가고 싶은 학교, 살고 싶은 마을을 구현하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

