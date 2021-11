文대통령 "국민·기업의 열정·상생 믿고 탄소중립 계획 제출…우리가 모범 만들자"

[아시아경제 이지은 기자] 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 정상회의 참석차 영국 글래스고를 찾았던 문재인 대통령이 "국민과 기업의 열정과 상생의 마음을 믿고 탄소중립 계획을 제출했다"며 "우리가 모범을 만들자"고 목소리를 높였다.

문 대통령은 2일(이하 현지시간) '글래스고를 떠나며'라는 제목의 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "어떤 일은 시간을 두고 천천히 해결해야 하지만, 기후위기는 지금 당장 행동해야 한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "이번 COP26 특별정상회의에는 120여 개 나라 정상이 참석했다. 우리는 2030 국가온실가스감축목표(NDC)를 상향 제시했고, 국제메탄서약 출범에도 함께했다"며 "세계는 온실가스 배출을 줄이고, 산림과 토양생태계 보호를 위해서도 긴밀히 협력할 것"이라고 강조했다.

특히 선진국과 개도국의 협력이 중요한 과제로 남았다며 "개도국에서 선진국이 된 유일한 나라, 대한민국이 앞장서야 할 과제"라고 강조했다.

그러면서 "우리 국민들과 기업의 열정, 상생의 마음을 믿고 탄소중립 계획을 제출했습니다. 우리가 모범을 만들고 연대와 협력을 이끌게 되길 바란다"며 "산업혁명이 세계를 순식간에 휩쓸며 인류를 풍요롭게 만들었듯, 지구와 공존하는 삶도 어느 순간 우리의 평범한 삶이 되고 우리를 다른 방식으로 풍요롭게 할 것"이라고 밝혔다.

글래스고에서의 일정을 마친 문 대통령은 유럽 순방 마지막 일정으로 헝가리를 국빈 방문한다. 문 대통령은 "유럽의 새로운 중심으로 떠오르고 있는 비세그라드 그룹 네 나라 헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아와 협력을 강화하는 계기를 만들겠다"고 밝혔다.

