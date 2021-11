'인터넷 검열 탓?' 야후, 중국 사업 철수

[아시아경제 이현주 기자] 인터넷 포털 기업인 야후가 중국에서 철수한다. 중국 당국이 인터넷 검열을 지속하면서 음악과 이메일 서비스가 차단되기도 하는 등 어려움을 겪어왔다.

2일(현지 시간) 주요 외신은 지난 1일부로 중국 본토에서 더 이상 야후 서비스를 이용할 수 없게 됐다고 보도했다.

야후는 2015년 베이징 사무실을 폐쇄하는 등 이전부터 중국 사업을 줄여왔으며, 앞서 2010년대 초에는 음악과 이메일 서비스가 중국에서 차단되기도 했다.

야후는 사업 철수 이유로 "중국 내에서 갈수록 증가하는 도전적인(challenging) 비즈니스와 법적인 환경 때문"이라고 설명했. 이어 "야후는 이용자들의 권리와 자유롭고 오픈된 인터넷을 위해 전념해 왔다"며 "이용자들의 지원에 감사를 표한다"고 밝혔다.

이에 따라 야후는 최근 중국에서 사업을 축소한 미국의 두 번째 대형 IT업체가 됐다. 지난달 15일에는 미국 마이크로소프트(MS)가 중국 정부의 인터넷 통제 강화 분위기 속에 사회관계망서비스(SNS) 링크드인의 중국 내 서비스를 종료하기로 했다.

중국은 이미 페이스북과 구글에 대한 접속도 차단한 상태로, 중국에서 이를 이용하려면 우회 네트워크를 이용해야 한다.

