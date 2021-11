대구 한 아파트 복도서 50대 추정 男 방화 … 자신은 숨지고, 수십명 병원이송·대피

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대구의 한 아파트 복도에서 50대로 추정되는 남성이 불을 질러 자신은 숨지고, 주민이 대피하는 사건이 일어났다.

대구소방본부에 따르면 2일 오후 6시 47분께 달서구 장기동의 한 아파트 복도에서 일어난 방화사건으로 1명이 숨지고 주민 수십명이 대피했다.

소방당국은 이날 저녁 아파트 주민으로부터 “한 남자가 시너 3통을 가지고 불을 지르려고 한다”는 119 신고를 접수했다.

소방차와 구급차 총 34대와 화재진압인력 120여명이 긴급 출동해 14분여만에 화재를 진압했다.

이날 방화로 현재까지 1명이 사망하고 12명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 주민 수십명은 긴급 대피했다.

경찰은 불을 지른 남성이 현장에서 사망한 것으로 추정하고 사고 경위를 파악 중이다.

