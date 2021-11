IBK저축銀, 업권 최초로 부산 영세자영업자 대상 '모두론' 출시

[아시아경제 송승섭 기자]IBK저축은행이 저축은행 업권 최초로 부산시 2차보전상품인 ‘모두론’을 출시한다.

2일 IBK저축은행은 부산광역시·부산신용보증재단과 ‘부산 영세자영업자 특별금융지원(모두론) 업무협약’을 체결했다. 협약은 코로나19로 어려움을 겪는 부산 영세사업자 자금지원을 위해 마련됐다. 협약식에는 김승모 부산신용보증재단 이사장, 김유진 부산시 경제일자리과장, 서정학 IBK저축은행 대표 등 총 3명이 참석했다.

이번 협약보증은 IBK저축은행이 특별출연으로 조성한 10억원을 재원으로 한다. 부산신용보증재단이 10배 규모인 100억원을 보증 공급하고, 부산시가 0.8% 이차보전을 통해 이자지원을 하는 방식이다.

지원대상은 부산에서 사업장을 운영하는 중·저신용 영세사업자 및 중소기업이다. 개인사업자거나 법인의 대표이사 신용 평점이 744점 이하인 경우 보증대상이 된다. 한도는 신규 5000만원으로 대출금리는 최저 연 3.6%다. 이는 기존 정책상품인 저축은행 자영업자 햇살론보다 최대 4.7%포인트 낮은 규모다. 1년 만기 일시상환 상품으로 최대 5년까지 연장할 수 있다.

애초 모두론은 부산지역에서 시중은행을 통해서만 취급할 수 있었다. IBK저축은행의 참여는 업권 최초다.

한편 저축은행중앙회는 부산시와 이차보전상품 취급 협의를 확대하고, 전국의 지역 신용보증재단과도 논의해 취급 저축은행을 늘려갈 계획이라고 밝혔다.

