부위원장은 장석하 전 경일대 교수

문화재청은 문화재수리기술위원회 초대 위원장으로 김창준 전통건축수리기술진흥재단 이사장이 뽑혔다고 2일 전했다. 한양대 건축학과를 졸업하고 문화재청에서 문화재기술과장, 문화재보존국장, 차장, 문화재위원회 위원 등을 담당한 문화재 전문가다. 부위원장으로는 장석하 전 경일대 교수가 선출됐다. 두 사람은 각각 보수분과위원장과 복원분과위원장도 맡는다. 근현대분과위원장은 김기수 동아대 교수가 담당한다. 문화재수리기술위원회는 앞으로 문화재 수리와 관련한 계획 수립, 기준 정립, 설계승인 심사 등을 조사 및 심의한다. 초대 위원회 임기는 2024년 7월까지 3년이다.

