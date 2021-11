“초등수학 서술형 잡는다”, 천재교육 ‘수학리더’ 연산·기본+응용 출간

천재교육의 대표적인 초등 수학 문제집 ‘수학리더’가 새로운 신간 연산, 기본+응용 편을 출간했다.

천재교육의 수학리더는 초등학생 때부터 서술형 수학 실력을 탄탄히 다지고 향상할 수 있도록 도와주는 초등 수학 문제집으로 개념부터 응용까지 수준별 학습으로 구성됐다.

하수, 중수, 고수 등 단계별로 서술형 문항을 익힐 수 있도록 문제를 시스템화했으며, ‘익힘책 다시풀기’ 파트에서는 교과서 문제를 다시 한번 확인하여 서술형 수학을 어려워하는 초등학생도 쉽게 문제풀이를 따라할 수 있도록 했다.

이에 11월에는 수학리더의 새로운 시리즈 ‘수학리더’의 연산’과 ‘수학리더 기본+응용’을 선보이고 초등수학학습을 지원한다.

먼저 수학리더 연산은 초등 수학 문제집으로 연산반복학습을 통해 기초연산력을 키울 수 있도록 다양한 유형의 문제를 접할 수 있게 구성되었다. 문장을 읽고 계산식을 세우는 문제를 통하여 연산 문제를 어떻게 생활 속에 적용하고 해결할 수 있는지 알도록 했다.

수학리더 기본+응용은 한 권으로 기본부터 응용까지 다잡을 수 있도록 구성되었다. 총 3권으로 구성된 수학리더 기본+응용은 제 1권에서 기본과 실력, 응용 유형까지 다루며 서술형의 기본을 배울 수 있다. 제 2권은 복습을 위한 책으로, 응용력을 강화한 문제들을 수록하였고 실력 평가를 통해 성취도를 평가할 수 있도록 구성했다. 제 3권은 자세한 해설과 정답을 담아 어려웠던 문제의 해답을 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

