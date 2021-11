GS건설, 명문학군 갖춘 '송도자이 더 스타' 11월 공급 예정

초품아 등 명문 학세권 환경

GS건설이 11월 송도랜드마크시티에서 '송도자이 더 스타'를 공급한다.

'송도자이 더 스타'는 지하 2층~지상 44층 9개 동 전용면적 84~151㎡ 총 1,533가구로 구성된다. 전체 분양 물량 중 수요자들의 선호도 높은 전용면적 84㎡의 세대수가 전체 중 약 1,100가구 이상 예정되어 수요자들의 관심을 사고 있다.

단지 바로 앞에 초등학교와 중학교가 들어설 예정이고, 주변에 명문학교를 비롯해 국제학교가 있어 교육환경이 우수하다. 송도자이 더 스타는 채드윅송도국제학교를 비롯해 한국뉴욕주립대, 유타대학교 아시아캠퍼스, 한국조지메이슨대 등 송도 내 명문학군을 품을 수 있어 실수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다.

단지에는 다양한 특화 설계가 적용된다. 특화 테라스 설계, 스카이라운지를 비롯해 펜트하우스 등이 갖춰질 예정이며, 입주민의 라이프 스타일을 고려한 커뮤니티 시설 ‘클럽 자이안’ 등 다채로운 시설이 들어설 예정이다.

세대 내에서 서해를 내려다볼 수 있어 고급 휴양지의 리조트와 비교해도 손색없는 훌륭한 조망을 자랑한다. 특히 바다 외에도 잭니클라우스GC, 송도 워터프런트 호수도 조망할 수 있는 멀티뷰 단지다. 이와 함께 약 4.2km의 해안 산책로 송도랜드마크시티 수변공원(1단계 2021년 말, 2단계 2024년 예정)이 가까이 들어설 예정이어서 주거환경이 쾌적하다.

여기에 송도국제도시의 다양한 인프라를 누릴 수 있다. 코스트코, 현대프리미엄아울렛, 트리플스트리트몰, 롯데몰송도(예정), 신세계복합몰(계획), 이랜드몰(예정), 센트럴파크 등 중심상업지역이 단지 반경 약 2km 이내에 가깝게 자리한다. 향후 들어서는 GTX-B노선(계획)을 통해 서울권 및 광역 도시 이동도 더욱 편리해질 전망이다.

송도자이 더 스타는 1순위 청약 자격 요건을 갖춘 인천광역시 및 서울·경기도 거주 만 19세 이상이 청약 가능하며 전용 85㎡ 초과 상품은 가점제 50%, 추첨제 50%가 적용된다.

