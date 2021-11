문화체육관광부 - (재)예술경영지원센터, ‘매니폴드: 사용법’ 전시 진행

문화체육관광부(장관 황희, 이하 문체부)와 (재)예술경영지원센터(대표 문영호, 이하 센터)가 예술의전당 한가람디자인미술관에서 ‘매니폴드: 사용법’ 전시를 11월 2일부터 11월 17일까지 진행한다.

컬렉터 시점의 전시회인 ‘매니폴드: 사용법’은 (재)예술경영지원센터는 지난 2019년부터 추진해온 ‘예비 전속작가제 지원’ 사업의 일환으로 실시된다.

‘예비 전속작가제 지원 사업’은 전업 신진작가가 안정적으로 창작할 수 있는 환경을 조성하고, 화랑이 우수 작가를 발굴?육성할 수 있도록 지원함으로써 화랑과 작가의 지속 가능한 협업과 성장을 돕는 사업이다.

해당 전시는 본 사업을 통해 선정된 화랑 중 디스위켄드룸, 갤러리 소소, 아터테인, 스페이스 윌링앤딜링 등 전속작가 육성에 크게 기여한 7개의 우수 갤러리를 소개하고 이들이 육성하는 곽상원, 김윤수, 양경렬 등 19명의 각 갤러리 전속작가의 작품 약 60여 점을 선보인다.

이번 전시에서는 관람뿐 아니라 작품을 구매하고 소장까지 할 수 있는데 특히 컬렉터의 시점으로 작성한 전시공간 사용법이 도록에 소설적인 문체로 수록되어 관람객과 컬렉터를 도울 예정이다.

전시 제목으로 쓰인 ‘매니폴드’는 두 가지 의미를 지닌다. 첫째는 수많은 배관이 연결된 기계, 기관을 가리키는 명칭이며 두 번째는 기하학적 위상 수학에서 유클리드 공간과 닮은 위상 공간이지만 이것들이 연결된 전체의 대역에서는 비-유클리드적인 구조를 띠는 공간을 가리키며, 이를 ‘다양체’라고 번역하여 부르기도 한다. 즉 이는 서로 다른 작품세계를 보여주는 여러 작가들이 서로 연결된 하나의 공간에서 함께 작업하고 전시를 하는 전형적인 동시대미술의 상황을 함축하는 명칭이라는 것이 주최 측 설명이다.

전시는 총 9개의 섹션으로 이루어지는데 최지원, 양경렬, 이우림의 ‘기억하는 사물들’, 송민규, 로와정의 ‘응시와 사색으로의 초대’, 유용선, 임지빈의 ‘나는 너, 너는 나’, 배상순, 이해민선의 ‘풍경이 내게 말하는 것과 말하지 않는 것’, 윤상윤, 박광선의 ‘어느 독서가’ 등으로 구성된다.

이 9개의 섹션들은 서로 열려 있으면서 동시에 하나의 실내공간처럼 연출 되어 있어서 관람객은 마치 자신의 집이나 회사의 공간에서 작품을 감상하는 것처럼 친밀하게 전시를 경험할 수 있을 것이다.

유진상 예술감독은 “미술계와 미술시장 생태계에서 컬렉터의 중요성은 아무리 강조해도 모자람이 없다. 컬렉터의 수준과 역량이 장래의 한국 예술의 발전을 이끄는 원동력으로 자리할 것이라는 점을 인지하고 있다면 더 많은 정보와 지원이 컬렉션의 수월성과 확산을 이끌어내는데 투여되어야 할 것”이라며 “매니폴드: 사용법은 그 노력의 일환으로 이루어지는 체계적인 프로젝트”라고 전했다.

또한 전시 관계자는 “예술경영지원센터는 매니폴드를 매해 역량 있는 차세대 작가들이 전시에 참여하는 아카이브로 꾸준히 발전시킬 예정"이라고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr