한소희, '마이네임' 인터뷰 해명 "베드신 동의하에 촬영"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 한소희가 베드신 촬영을 현장에서 알게 됐다고 말해 논란이 되자 소속사가 해명에 나섰다.

2일 소속사 9아토엔터테인먼트는 지난달 15일 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 공개된 오리지널 시리즈 '마이 네임' 인터뷰에서 한소희가 "베드신을 촬영 도중 알게 됐다"고 밝힌데 대해 해명했다.

한소희는 지난달 20일 진행된 인터뷰에서 '마이네임' 베드신 관련 질문에 답했다. 이를 통해 제작진이 사전에 배우의 동의를 구하지 않고, 현장에서 노출과 높은 수위의 장면을 요구했다는 점이 문제로 지적됐다.

이에 관해 소속사는 "'촬영 도중에 알게 됐다'는 말이 듣는 입장에 따라 다소 오해를 불러일으킬 수 있다고 판단한다. 정확한 사실관계를 바로 잡고자 해당 장면의 결정 과정을 알려드린다"며 "해당 장면은 프리 프로덕션 단계에서 처음 논의되었으며, 지우의 감정 변화를 나타내기 위하여 베드신을 촬영할 가능성이 있다는 이야기를 주고받았다"고 했다.

소속사는 "당시 대본이 완성된 상황이 아니었기에 촬영을 하며 캐릭터의 감정선에 따라 촬영 진행여부를 결정하는 것으로 이야기되었고, 추후 해당 장면이 지우의 인간적인 모습을 보여주고, 그 이후 벌어지는 사건으로 인한 배역의 감정의 진폭 또한 설명할 수 있는 장면'이라는 것에 대하여 논의 후, 최종적으로 배우와 제작진 동의 하에 진행하게 되었다"고 해명했다.

그러면서 "감독 및 작가 또한 장면을 표현하는 부분에 있어 많은 논의와 고민을 했다. '촬영 도중에 알게 됐다'는 말은 고민과 논의 끝에 촬영 중 해당 장면이 최종적으로 결정되었다는 뜻으로, 뒤이어 한소희 씨는 감독 및 작가의 고민과 의도, 동의한 내용에 대하여서도 설명했다"고 전했다.

소속사는 또 "모든 장면은 감독 및 작가 등 제작진과 배우가 충분히 협의 후 진행된 것 임을 알려드린다"며 "이에 관련된 잘못된 추측과 오해는 자제를 부탁드린다"고 했다.

