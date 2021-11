인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증

[아시아경제 박형수 기자] 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,900 전일대비 550 등락률 +2.70% 거래량 199,688 전일가 20,350 2021.11.02 12:28 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발인트론바이오, SAL200 임상시험 결과 국제학회서 발표“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는? close 는 항생제 내성균 감염치료제로 개발중인 EFL200을 대상으로 실제 환자 유래의 반코마이신-내성 장구균(VRE) 임상분리주(Clinical isolate)에 대한 유효성을 확인했다고 2일 밝혔다.

VRE는 슈퍼박테리아로 알려진 메티실린-내성 황색포도알균(MRSA)과 함께 사회적으로 문제가 되는 항생제 내성균으로 알려졌다. 최근 높은 농도의 항생제 처치에도 저항성을 갖는 고도 내성 VRE의 출현과 확산으로 인해 VRE 감염증을 치료하는 데 어려움이 있는 실정이다.

미국의 국가 병원 감염 감독위원회(NNIS)에서는 중환자실에서 분리되는 장구균 중 VRE 비율이 점차 증가하고 있다고 밝혔다. 특히 장구균 중 하나인 엔테로코쿠스 패시움 (E. faecium)의 경우 82%가 VRE로 판명됐다. 유럽질병예방통제센터(ECDC)에서 조사한 바에 따르면 반코마이신 내성 엔테로코쿠스 패시움(VREfm) 출현 비율이 2015년 10%에서 2018년 17.3% 이상으로 증가했다. 출현 비중이 증가하는 상황이다.

VRE 가운데 가장 심각한 문제를 일으키는 VREfm을 대상으로 ‘EFL200’을 개발해 유효성 및 안전성 평가 데이터를 확보해 나가고 있다. 치료가 어려운 고도 내성 VRE 표준 균주를 비롯해 다양한 VRE 감염 환자들로부터 분리된 임상분리주 50여주를 대상으로 EFL200의 유효성 평가를 수행했다. 시험대상 균주 모두를 단시간에 사멸시키는 우수한 효능을 확인했다.

인트론바이오 BD사업부 손지수 본부장은 "기존 엔도리신 신약물질이 주사 제형으로 주로 개발했다"며 "EFL200은 소장과 대장 타겟의 캡슐 제형으로 개발하고 있다"고 소개했다. 이어 "개발하는 데 성공하면 엔도리신 분야에서 지금까지 적용된 바 없는 캡슐 제형의 먹는 치료제로서 또 하나의 획기적인 슈퍼박테리아 감염치료제가 될 것"이라고 강조했다.

인트론바이오 윤경원 대표는 " 인트론바이오 는 엔도리신 개량 기술을 확보해 나가고 있다"며 "효과적인 치료제 개발이 절실한 질환에 대한 유망한 신약 후보를 우선 확보해 조기 기술수출 해 나간다는 목표로 많은 기업과 협력을 추진하고 있다"고 말했다.

그는 "파지러스 및 파지리아러스 플랫폼 기술도 앞으로 많은 성과들이 도출될 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr