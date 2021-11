와이즈캠프X수박씨 통합, 초등~중등인강 전 강좌 수강한다

와이즈캠프는 11월 2일부터 모든 학년의 회원이 수박씨닷컴 전 강좌를 수강할 수 있도록 통합한다고 밝혔다. 기존에는 초등학교 6학년 회원에게만 수박씨닷컴 강좌가 제공되었지만 이제는 모든 학년이 수박씨닷컴 모든 강좌를 수강할 수 있게 되었다. 이에 따라 초등부터 중등까지 모든 강좌에 대한 동시 수강이 가능하다.

와이즈캠프와 통합된 수박씨닷컴은 비상교육의 중등 인강 브랜드로 중학생 1명당 2권씩 쓰는 비상교육 교재의 독점 강의를 무한으로 수강하고 업계 유일 베스트셀러 교재 및 모든 교과서 맞춤 강좌를 만나볼 수 있다.

특히 비상교육의 대표 교재인 한끝부터 개념플러스유형, 교과서 개념잡기, 오투과학까지 비상교재 및 교과서 강의를 제공한다. 오투과학의 경우 중고등 과학 참고서 판매량 1위, 중학교 과학 베스트셀러 1위에 오른 교재로 와이즈캠프와 수박씨닷컴에서만 확인할 수 있다.

와이즈캠프는 상위 1%가 사용하는 메타인지 향상 학습 콘텐츠로 주목받고 있는 브랜드로 실제 수업 현장에서 활용되는 비주얼씽킹 학습법을 적용한 콘텐츠를 제공하고 있다. 이러한 비주얼씽킹 학습법은 스스로 아는것과 모르는 것을 구별하는 능력인 메타인지 향상에 도움을 준다.

비주얼씽킹 학습법은 교과 연계성이 높고 검증된 학습법으로 학생들의 창의력, 표현력, 기억력 등 학습 능력 발달에 큰 도움이 된다. 와이즈캠프에서는 이와 같은 비주얼씽킹 학습법이 접목된 개뼈노트, 말뼈사전, 교과서 글뼈읽기 등의 콘텐츠로 개념 이해력, 어휘력, 문해력 향상을 돕는다.

그 중에서도 개뼈노트는 특허 출원한 와이즈캠프만의 학습 콘텐츠로 교과서에 나오는 단원 내용의 개념의 뼈대를 정리해주는 학습이다. 단원의 마지막 과정에서 진행되며, 총체적으로 단원 전체 핵심적인 내용을 이미지로 직관화 하여 기억할 수 있다.

관계자는 “중학교에서는 중간고사, 기말고사 등의 시험을 치르기 때문에 교과서에 대한 의존도가 상승할 뿐만 아니라 초등학교에 비해 중학교 교과내용의 난이도가 수직상승하기 때문에 중학교때부터 학습내용을 따라가기 어려워하는 아이들이 생겨난다” 며 “이러한 가운데 와이즈캠프와 수박씨닷컴 동시수강은 자기주도학습 습관을 잡아주는 동시에 교과수업까지 가능하기 때문에 학습하는 아이들에게 더 큰 학습 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대가 된다”고 밝혔다.

이어 “중등 선행학습을 진행하는 초등 자녀 회원 또는 초~중등 다자녀 학부모에게 희소식이 될 것으로 전망된다”고 덧붙였다.

한편 와이즈캠프는 현재 무료체험 신청 시 10일 무료체험, 비상교육 수학문제집 1권, 초등급수 한자 문제집 1권을 제공 중이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr