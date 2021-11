2021 UN지속가능개발목표경영지수(SDGBI) 우수그룹에 선정된 뷰티테크 타가베이비

친환경 영유아 스킨케어 브랜드 타가베이비가 지난달 25일 유엔 경제사회이사회 특별협의지위기구 UN SDGs 협회가 발표한 ‘2021 UN지속가능개발목표경영지수(SDGBI) 국내지수’에서 스타트업 최초로 우수그룹에 선정됐다.

SDGBI(UN지속가능개발목표경영지수)는 2016년부터 발표된 전 세계 최초의 UN SDGs(유엔 지속가능개발목표)기반 경영분석지수로 UN DESA(유엔경제사회국)의 SDG 우수모델(SDG Good Practices)로 소개되었고, UN HLPF(유엔 지속가능 고위급 정치회담)에 의견서(E/2019/NGO/91)로 제출된 국제적인 지속가능경영 ESG 평가지표다.

타가베이비는 환경친화적 용기와 포장으로 자연 순환 및 지속 가능한 소비문화를 만드는데 노력하는 뷰티테크 비건 유아화장품 브랜드로서 FSC 산림 협회인증 제지, 무코팅 지류를 사용한다. 또한 리사이클 플라스틱 용기를 30~70% 사용, 100% 재활용이 가능한 메탈 프리 펌프를 적용하면서 친환경에 온전히 녹아들 수 있는 브랜드로 나아가고 있다.

이러한 활동의 결과로 이번 2021 SDGBI 국내지수에서 ▶온실가스 감축 및 파리협약 이행, 기후변화에 대한 회복력 및 적응 역량 강화 노력 ▶기후변화에 관한 교육·인식 증진 등 인적·제도적 역량 증진 ▶플라스틱 자원순환노력 ▶지속가능한 패션 및 화장품 생산과 친환경 소비 확산 ▶공해 저감 및 위험 화학약품 및 유해물질 근절과 발생 최소화 ▶제품 생산 및 유통 과정에서의 녹색 기술적용 및 탄소배출저감 ▶지속가능한 고용과 양질의 일자리 증진을 통한 지속적·포괄적 경제성장 ▶다양한 기술 향상 및 혁신을 통한 경제 생산성 제고 ▶생산 및 공급 전반에서 친환경 기술적용 ▶효과적인 공공, 공공-민간, 시민사회 파트너십 확장을 위한 노력 ▶지속가능개발목표(SDGs)의 확장과 지원을 위해 글로벌 활동 등에서 높은 평가를 받았다.

타가베이비 관계자에 따르면 “이번 SDGBI 국내지수 우수그룹 선정은 타가의 진정성 있는 친환경 활동과 지속가능 노력 그리고 탄소 저감을 위한 활동 등의 산물이라고 생각한다”라며 “앞으로도 영유아 스킨케어 제품을 찾는 소비자와 함께 친환경 인식 확산을 위해 더욱 노력하는 브랜드가 되겠다”라고 밝혔다.

